Погода в Туле на декабрь 2018: снежно и относительно тепло
Температура воздуха в Туле в декабре 2018 не опустится ниже -8°C
Фото: Алексей ФОКИН
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Декабрь 2018 года в Туле будет пасмурным и снежным.
По прогнозам синоптиков, выпадет 54 мм осадков, а это 8% от годовой нормы.
Температура воздуха будет достигать минимум -6°С и максимум 0°С днем, а также минимум -8°C и максимум -2°С ночью.
Ветер юго-западный с порывами 5,1 м/с.
Атмосферное давление в среднем - 740-745 мм рт. ст..
Влажность воздуха - 91%.