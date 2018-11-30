В тульском центре образования у детей обнаружили кишечную инфекцию
Причины заболевания выясняются
Фото: Алексей ФОКИН
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В центре образования №40 (г. Тула ул. Вильямса, д.10) среди учащихся зарегистрировано 4 случая заболеваний кишечной инфекцией. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Тульской области.
Сейчас выясняются причины заболевания. Проводится эпидемиологическое расследование и полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий: заключительная дезинфекция в учреждении, медицинский осмотр, наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц и объектов окружающей среды.