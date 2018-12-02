На трассе под Тулой столкнулись легковушка и автобус: трое человек погибли

На 43 км дороги Тула-Новомосковск произошло крупное ДТП. По предварительным данным, водитель «Рено-Сандеро» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ПАЗ».

Как сообщили в УМВД России по Тульской области, автобус не являлся маршрутным транспортным средством и не перевозил пассажиров.

Фото: сделано очевидцами

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Фото: сделано очевидцами

Однако спасти людей не удалось. В салоне иномарки погибли двое мужчин и женщина. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют детали ДТП.