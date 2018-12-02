ДТП с тремя грузовиками на трассе в Тульской области парализовало южное направление

2 декабря на 247 км платного участка трассы М-4 «Дон» столкнулись три грузовика. ДТП произошло в 16.25 .

Фото: сделано очевидцами

Предположительно, водитель грузовика, двигавшийся в северном направлении сбил разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения На "встречке" большегруз столкнулся с другим грузовиком. Следом в них въехал еще один грузовик, ехавший в южном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля, следовавший в северном направлении, скончался.

Фото: сделано очевидцами

После столкновения грузовиков южное направление трассы оказалось полностью заблокировано. Транспортный поток полицейские направляли по дороге-дублеру. Движение на трассе М-4 "Дон" в 20.10 полностью восстановлено.

- Причиной ДТП мог стать сон водителя за рулем. Дорожные условия в месте происшествия, по предварительным данным, соответствуют требованиям движения транспортных средств, - сообщили в УМВД России по Тульской области.