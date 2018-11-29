«Тульский бренд 2018»: пятилетие народного признания

28 ноября 2018 года, один из ресторанов города, под чарующие звуки саксофона, распахнул свои двери, чтобы встретить гостей премии «Тульский бренд 2018».

Открытая, народная премия города-оружейника учреждена холдингом «Медиа-Тула». В этом году ее вручили уже в пятый раз.

В течение всего года корреспонденты газеты «Комсомольская правда в Туле» и еженедельника «Центр71» выходили на улицы нашего города и спрашивали у горожан и гостей города, что, на их взгляд, является брендом Тульской области, какие предприятия являются ее визитной карточкой, в каких местах Тулы и области они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются и многое другое.

В результате было опрошено более 1500 респондентов. Голосование за «Тульский бренд - 2018» проводилось на городском портале «Центр71», куда было прислано свыше 4000 заполненных электронных анкет. Также горожане могли заполнить анкеты в 32 киосках «Пресса. Комсомольская правда».

В результате, определись победители. Статуэтки и дипломы премии «Тульский бренд - 2018» получили 50 компаний в 12 номинациях.

Фото: Алексей ФОКИН

Гостей поприветствовал генеральный директор медиахолдинга «Медиа-Тула» Павел Владимирович Коренюгин.

- Тульский бренд – уважаемая региональная премия, которая выделяет лучшие компании Тулы и Тульского региона. Эти предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках. Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2018» по достоинству оценивают и в Правительстве региона. Сегодня мы вручаем Тульский бренд в 5 раз. И особенно хотим отметить, что в этом году улучшению качества жизни туляков способствует масштабный проект по реконструкции исторического центра города.

В июле 2017 года проект «Тульская набережная» презентовали тулякам. Тогда мало кто верил, что всего за один год можно реализовать столь масштабные перемены. Однако губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал, что набережная будет открыта летом 2018 года. Так и произошло. Сегодня туляки и гости города по праву отмечают «Тульскую набережную» как сердце города. «Тульская набережная» становится центром притяжения туристов из разных уголков страны и зарубежья. Уверены, что «Тульская набережная» - новая страница истории нашего региона!

В знак признательности правительству Тульской области и лично губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за возрождение тульской набережной и исторического центра города позвольте передать почетный знак «Тульский бренд» первому заместителю председателя правительства Тульской области - министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву.

Настало время для самого главного — вручения заслуженных статуэток и дипломов! Первым для награждения победителей на сцену был приглашен председатель Тульской областной Думы Сергею Алексеевичу Харитонов.

Фото: Алексей ФОКИН

Статуэтки из его рук получили победители в номинации «Оборонные предприятия» - гордость нашего оружейного края: ПО «Туламашзавод», ПАО «Тульский Оружейный Завод», ПАО «НПО «Стрела», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», АО НПО «СПЛАВ», АО «ЦКБА».

Фото: Алексей ФОКИН

Следом за ними свои награды в номинации «Промышленные и производственные предприятия» получили: Компания «Щекиноазот», Компания «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК», Группа Компаний БРАЕР, Акционерное общество «ГОТЭК-Центр».

Фото: Алексей ФОКИН

Также Сергей Харитонов вручил статуэтки и дипломы в номинации «Производственные предприятия». Среди победителей: ООО «Алексинский керамзитовый завод», ООО «РОСБИО», ООО «НПО ПРОМЕТ», ООО «ПМП «ПРОТОН».

Фото: Алексей ФОКИН

Впервые на премии «Тульский бренд» для гостей была продемонстрирована уникальная коллекция одежды. Проект под названием «Внучка Филимона» создала талантливый дизайнер Екатерина Стольникова из Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Коллекция участвовала в международном Фестивале моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль - 2018», заняв 1 место в региональном этапе по Тульской области и пройдя в финал конкурса, получила диплом «За сохранение и развитие национальных традиций в моделировании и дизайне современного костюма».

С приветственным словом к гостям обратился и заместитель председателя правительства Тульской области - министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев.

Фото: Алексей ФОКИН

Он вручил статуэтки победителям в двух номинациях:

- «Продукты питания»: АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Тульский хлебокомбинат», ООО «Белевские сладости».

Фото: Алексей ФОКИН

- «Сельскохозяйственные предприятия»: Племенное хозяйство «Лазаревское», ООО «Технический центр «Агрит» официальный дилер Ростсельмаш, ООО «МТС АГРО- АЛЬЯНС».

Фото: Алексей ФОКИН

Музыкальную паузу для гостей устроила юная и талантливая София Фисенко. Тулячка - участница проекта Голос. Дети. Представитель России на Детском Евровидении 2016. Она порадовала гостей песней «Любовь не продается».

Фото: Алексей ФОКИН

Гостей прибыла поздравить и председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Евгеньевна Соломатина. Она вручила специальный приз «За развитие туристического потенциала Тульской области» Тульскому Государственному Музею Оружия.

Фото: Алексей ФОКИН

Награду из рук Ларисы Евгеньевны получила директор Тульского Государственного Музея Оружия, почетный гражданин Тульской области Надежда Ивановна Калугина.

Следом под аплодисменты собравшихся на сцену был приглашен глава МО г. Тула Юрий Иванович Цкипури.

Фото: Алексей ФОКИН

Он вручил награды в номинации «Финансы и страхование»: Банк ВТБ, региональный операционный офис в Тульской области, Филиал «Газпромбанк» АО «Среднерусский», Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк», Тульский региональный филиал Страховой компании «Cогласие», Филиал ПАО Страховой компании «Росгосстрах» в Тульской области, Тульский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

Фото: Алексей ФОКИН

Также мэр Тулы наградил победителей в номинация «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы»: Тульский филиал ПАО «Ростелеком», Альтернативный оператор мобильной связи Tele2, ООО ГИЛЬДИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, глава муниципального образования вручил статуэтки в номинации «Строительные компании»: АО Строительная Компания «ВНЕШСТРОЙ», «Строительная компания Фаворит», Группа строительных компаний «Детинец», Реставрационная компания «Благовест».

Фото: Алексей ФОКИН

Для гостей состоялась демонстрация костюмов из коллекции «Сказание о поле Куликовом». Дизайнеры проекта - Марина Шестова и Елена Тарасова из ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» города Богородицка. Основная идея коллекции - использование русских художественных традиций и применение новых технологий при создании современных коллекций одежды.

Фото: Алексей ФОКИН

В 2018 году коллекция заняла 2-ое место в номинации «Перформанс», и, пройдя региональный отборочный этап, дизайнеры приняли участие XVI международном фестивале моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» в Воронеже.

С приветственным словом к гостям обратился глава администрации Тулы Евгений Васильевич Авилов.

Фото: Алексей ФОКИН

Он вручил награды в двух номинациях:

- «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ»: Региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула», Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго», ООО УК «Внешстрой-Коммунсервис», ООО «УК Ремстройсервис», ООО «УК Славянка».

Фото: Алексей ФОКИН

- «Траспортные услуги и автомобили»: Региональное подразделение ОАО «Российские железные дороги», ООО «Тульская транспортная компания», Группа компаний «Автокласс», Автомобильный холдинг «КорсГрупп», ранее известный как группа компаний «Автошина».

Фото: Алексей ФОКИН

Начинающая певица София Фисенко исполнила еще две песни для собравшихся — композиции «Гуси-лебеди» и «We are the champions».

Фото: Алексей ФОКИН

Для награждения победителей премии на мероприятие прибыл председатель Совета Тульского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Малого и Среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Михаил Григорьевич Глухов.

Фото: Алексей ФОКИН

Он вручил статуэтки победителям в трех номинациях:

- «Образование»: «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова», Богородицкий Политехнический колледж.

Фото: Алексей ФОКИН

- «Медицина»: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД», Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника», Автономная Некоммерческая Организация - Клиника микрохирургии глаза «Взгляд», «Центр стоматологии и инновационных технологий им. И.Е. Тихонова», ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспрансер».

Фото: Алексей ФОКИН

Победителей в финальной номинации «Охранные услуги» наградил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области Юрий Владимирович Елагин.

Фото: Алексей ФОКИН

Награду из его рук получил Охранный холдинг «Барс».

Фото: Алексей ФОКИН

В завершении праздничного ужина гостей порадовал своими композициями российский певец, музыкант, композитор Владимир Цветаев.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН