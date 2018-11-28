Сегодня, 28 ноября, в Туле началось торжественное вручение Премии «Тульский бренд 2018». Награда была учреждена медиахолдингом «Медиа-Тула» пять лет назад и вручается ежегодно лучшим предприятиям города и области, как символ признания их достижений.

Весь год корреспонденты газеты «Комсомольская правда в Туле» и еженедельника «Центр71» беседовали с жителями и гостями оружейной столицы о том, что, на их взгляд, является брендом Тульской области, какие предприятия являются ее визитной карточкой, в каких местах Тульского региона они любят отдыхать, услугами каких компаний пользуются и многое другое.

В результате было опрошено более 1500 респондентов. Голосование за «Тульский бренд-2018» проводилось на городском портале Центр71, куда было прислано свыше 4000 заполненных электронных анкет. Также горожане могли заполнить анкеты в 32 киосках «Пресса. Комсомольская правда».

Сегодня, премия «Тульский бренд - 2018» вручается 50 компаниям в 12 номинациях».

.

Собравшихся поприветствовал генеральный директор издательского холдинга «Медиа-Тула» Павел Владимирович Коренюгин:.

- «Тульский бренд – уважаемая региональная премия, которая выделяет лучшие компании Тулы и Тульского региона. Эти предприятия и организации достойно представляют Тульскую область на общероссийском и мировом рынках. Номинантам нашей премии доверяют и признают качество их продукции большинство участников проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Тульский бренд-2018» по достоинству оценивают и в Правительстве региона.

Сегодня мы вручаем Тульский бренд в 5 раз. И особенно хотим отметить, что в этом году улучшению качества жизни туляков способствует масштабный проект по реконструкции исторического центра города.

В июле 2017 года проект «Тульская набережная» презентовали тулякам. Тогда мало кто верил, что всего за один год можно реализовать столь масштабные перемены. Однако губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал, что набережная будет открыта летом 2018 года. Так и произошло. Сегодня туляки и гости города по праву отмечают «Тульскую набережную» как сердце города. «Тульская набережная» становится центром притяжения туристов из разных уголков страны и зарубежья. Уверены, что «Тульская набережная» - новая страница истории нашего региона!

В знак признательности правительству Тульской области и лично губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за возрождение Тульской набережной и исторического центра города позвольте передать почётный знак «Тульский бренд» первому заместителю губернатора Тульской области – председателю правительства Тульской области Валерию Витальевичу Шерину.