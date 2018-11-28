Подростки в Тульской области стали чаще преступать закон

В среду, 28 ноября, в прокуратуре тульской области состоялся Пятый открытый форум на тему «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних».

В рамках форума выступил прокурор области Роман Прасков. В своем выступлении он отметил, что на 10 % выросло число преступлений среди подростков. С января по октябрь включительно рост подростковой преступности составил 14%. Несовершеннолетними совершено 194 преступления. Особенно высок уровень подростковой преступности в Привокзальном районе Тулы, Ленинском районе, Заречье, Алексинский, Кимовский, Киреевский, Суворовской, Ясногорский, Узловский районах.

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Прокурор области отметил, что в текущем году по факту вовлечения подростков в преступную деятельность возбуждено 5 уголовных дел. Преступления в состоянии алкогольного опьянения совершил 41 подросток, по фактам неоднократной продажи алкоголя несовершеннолетним возбуждено 7 уголовных дел.

Заместитель прокурора Тульской области Дмитрий Митин отметил, что растёт число преступлений в интернете: "Существуют сайты пропагандирующие психологию преступного мира среди подростков. В таких группах часто участвуют дети из благополучных семей. Дети из неблагополучных семей чувствуют себя увереннее в группе, тянутся к силе. Так могут возникать организованные преступные группы. Также подростки часто становятся жертвами пропаганды. В несанкционированных протестных акциях на территории Тульской области участвовали подростки, студенты колледжей. Нужно быть внимательнее к местам, где собираются подростки, - считает зампрокурора. Кроме того, им было высказано предложение о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних в летнее время и упрощении сбора документов для их трудоустройства.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова в своем докладе высказала мнение, что преступность молодеет. Причиной тому, по мнению омбудсмена, недостаточная работа по разъяснению уголовной ответственности за преступление: «При этом форма работы должна быть интересной для подростков, эффективен открытый диалог. В отношении детей идёт глобальная интернет-война, размещаются ролики на тему наркомании, насилия, преступлений в школе. Работы по блокированию подобных ресурсов ведутся, но необходимо внести предложение о запрете продажи несовершеннолетним игр со сценами жестокости».

В работе Форума были заслушаны доклады заместителя председателя правительства – председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Марины Левиной, министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, заместитель министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой.

Андрей Третьяков сказал, что учреждения здравоохранения являются важным участником профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Медработники замечают в каких семьях родители не ходят на приёмы и вакцинации, живут в антисанитарных условиях, ведут аморальный образ жизни. Существует прямая линия, позволяющая работать с подростками сложной жизненной ситуации, а также программа выявления подростков употребляющих наркотики.

В образовательных учреждениях ведётся систематическая работа по учету семей и подростков в сложной ситуации. В последние годы сократилось число уходов детей из круглосуточных учреждений, но зарегистрирован рост уходов детей из семей, отметила Алевтина Шевелева: "Необходимо понимать, где ребёнок находится не только во время учёбы, но и после уроков и в выходные. Важно, чтобы больше детей были вовлечены в систему дополнительного образования. В школах проводится анонимное тестирование, показывающее не только склонность к употреблению наркотиков, но и к депрессивным состояниям. Такая форма профилактической работы показывает, не смотря на анонимность, общий уровень тревожности по образовательной организации. К сожалению, многие отказываются от прохождения теста. Необходимо работать над тем, чтобы родители и дети понимали значимость анонимных исследований для благополучия».

Итоги форума будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, ответственными учреждениями и ведомствами.