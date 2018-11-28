2018-11-28T11:37:46+03:00
Происшествия

Дело об убийстве пропавшего парня в Тульской области: мать и отец Павла Колесникова являются родителями мужчины, чье тело нашли на кладбище

Такой результат показала генотипоскопическая экспертиза
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вечером 28 октября 2018 года 20-летний Павел Колесников, ушел в неизвестном направлении из своего дома в городе Суворове и не вернулся. На поиски бросились близкие парня, правоохранители, волонтеры.

В результате грамотно организованных поисковых мероприятий правоохранителями был установлен 24-летний мужчина, причастный к совершению убийства Павла Колесникова. Он рассказал о случившемся с погибшим и показал следователям, где спрятал его труп.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, на основании ходатайства следователя он заключен под стражу.

- В рамках предварительного расследования данного уголовного дела следователем была назначена генотипоскопическая экспертиза, по результатам которой установлено, что родители Павла Колесникова являются биологическими родителями мужчины, образец крови тела которого представлен на экспертизу, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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