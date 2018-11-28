Праздник "Тула - Новогодняя столица России" входит в пятерку лучших новогодних фестивалей России. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.

В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой также вошли "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, Новогодняя ярмарка в Ярославле, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка во Владимире и Новогодняя ярмарка в Костроме.

Напомним, праздничные мероприятия в областном центре стартуют 7 декабря и продлятся до 7 января. На открытии, 7 декабря, на главной площади Тулы состоится торжественное зажжение елки и фейерверк.

31 декабря в Тулу приедет главный российский Дед Мороз и состоится шестичасовое новогоднее шоу на главной площади. В рамках новогоднего праздника на различных площадках Тулы пройдут квесты, мастер-классы, концерты и фестивали, пешеходные экскурсии, откроется бесплатный каток и т.д.