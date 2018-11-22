1 декабря Гипермаркет СПАР превратится в фестивальную площадку для представителей индустрии красоты и здорового образа жизни

1 декабря в Гипермаркете СПАР на Металлургов пройдет фестиваль красоты и здорового образа жизни. 15 интерактивных площадок с викторинами и сотнями подарков развернутся внутри торговых залов и на парковочном пространстве.

Ведущие фитнес-клубы Тулы представят свои интерактивные программы и посоревнуются в ловкости и выносливости. В бьюти-зоне студии красоты будут создавать образы для всех смелых и готовых к переменам. На ярмарке фермерских продуктов можно будет попробовать экопродукцию тульских фермеров. А детская площадка объединит аквагримеров, аниматоров и фокусников.

На парковочном пространстве ГиперСПАРа спецфотозону и уроки безопасности представит группа инспекторов Тульского УГИБДД: вместе с Детским миром всем зрителям будут продемонстрированы важные нюансы по организации безопасной езды для самых маленьких членов семьи. Супермаркет электроники М-Видео готовит для туляков демонстрацию современных гаджетов, помогающих следить за здоровьем и физической активностью.

Также на фестивале впервые будет представлена линейка блюд правильного питания «Есть Вкусно и Полезно» https://vk.com/fiteat71 , производство которой началось в Туле по французской технологии sous-vid. Это специальное меню для всех желающих перейти на правильное питание и заняться собственной фигурой. Туляки продегустируют блюда, приготовленные методом вакуумирования и низкотемпературной варки без использования консервантов.

Фестиваль красоты и здорового образа жизни стартует в ГиперСПАРе 1 декабря в 12:00. Завершится суббота ЗОЖ большим розыгрышем бытовой техники, сертификатов в фитнес-клубы и электронных гаджетов. (полные правила на сайте www.spartula.ru )