В Донском сестра обманула брата-инвалида и выгнала из квартиры в интернат

В городе Донском Тульской области 37-летняя женщина забрала у 27-летнего брата-инвалида квартиру и сдала его в интернат. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети.

Как выяснилось, герои этой истории - сироты. Оба жили в детском доме. Мужчина имеет диагноз ДЦП.

После родной бабушки у ребят осталась в наследство квартира, в которую сестра переехала первой, поскольку была старше. Ей не нравилась перспектива жить с братом-инвалидом, потому она решила избавиться от такой доли.

Женщина придумала хитрый план: предложила родственнику разменять общую квартиру и купить ему отдельную. Мужчина согласился и подписал доверенность на сестру.

Только позже он осознал, что произошло. Сестра сняла с его сячета все деньги и выгнала из квартиры. На помощб пришли соцработники и забрали мужчину в интернат.

В настоящее время в СУ СК РФ по Тульской области по факту публикации проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.