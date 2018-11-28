2018-11-28T08:55:48+03:00
Происшествия

В Донском сестра обманула брата-инвалида и выгнала из квартиры в интернат

В СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка
Виктория ЯКУШИНА
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В городе Донском Тульской области 37-летняя женщина забрала у 27-летнего брата-инвалида квартиру и сдала его в интернат. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети.

Как выяснилось, герои этой истории - сироты. Оба жили в детском доме. Мужчина имеет диагноз ДЦП.

После родной бабушки у ребят осталась в наследство квартира, в которую сестра переехала первой, поскольку была старше. Ей не нравилась перспектива жить с братом-инвалидом, потому она решила избавиться от такой доли.

Женщина придумала хитрый план: предложила родственнику разменять общую квартиру и купить ему отдельную. Мужчина согласился и подписал доверенность на сестру.

Только позже он осознал, что произошло. Сестра сняла с его сячета все деньги и выгнала из квартиры. На помощб пришли соцработники и забрали мужчину в интернат.

В настоящее время в СУ СК РФ по Тульской области по факту публикации проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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