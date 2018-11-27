2018-11-27T17:10:52+03:00
Общество

Жители Новомосковска жалуются на то, что улицы погрузились в темноту

Горожане перечислили около сотни адресов, где нет освещения
Юлия КУДЫМОВА
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В одном из пабликов популярной социальной сети стали появляться сообщения о том, что на улицах города Новомосковска отсутствует свет. С наступлением осени и закономерного сокращения светового дня эта тема для горожан стала очень злободневной. На просьбу автора очередного поста, написать в каких районах и дворах на сегодняшний день не включено освещение, откликнулись более сотни новомосковцев.

Жители города перечислили множество адресов и с номерами домов, возле которых не горят фонари. В неполном перечне адресов улицы Садовского, Калинина, Московская, Молодежная, 65 квартал, 26 шахта, новые дома по Водопьянова, Куйбышева, Садовского, Октябрьская.

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Многие сопровождали свои комментарии экспрессивными уточнениями: «не то, что не включено, а отсутствует как факт», «столбы стоят, но не горят», «есть даже столб бетонный, но почему-то без фонаря», «в парке вроде фонари горят, но настолько тускло, что под ногами ничего не видно», «дети в школу ходят фонари горят через один и освещают больше проезжую часть», «Пушкинский сквер: нет освещения + стая диких собак, я сегодня с ребенком пройти побоялась до «Пятерочки». И это центр города...»

Горожане надеются, что власти Новомосковска обратят внимание на проблему, чтобы жизнь пешеходов стала безопаснее и комфортнее.

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