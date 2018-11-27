2018-11-27T16:52:36+03:00
Общество

Погода в Туле 28 ноября: ветер и гололедица

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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28 ноября 2018 года в Туле облачно с прояснениями.

Местами ожидается небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -10…-5°С, днем -9…-4°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

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