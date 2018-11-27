2018-11-27T15:35:57+03:00
Общество

В Туле на Набережной Дрейера расширят дорогу и построят парковку

В Зареченском округе появится парковка на 100 мест
Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 27 ноября, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин рассказал об устройстве парковки на Набережной Дрейера в районе Музея оружия. Работы производятся по поручения Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

- Это пространство достаточно большое и уже некоторое время используется жителями как стихийная парковка, - сообщил Алексей Крыгин. - Здесь было естественное травяное покрытие. Несколько жителей обратилось к губернатору с просьбой, сделать поверхность более удобной, привести в нормативное состояние.

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Сейчас на используемом под парковку пространстве полностью уложен щебень крупной фракции, производится выравнивание поверхности более мелким щебнем. В этом году работы ограничатся щебенением.

«В 2019 году мы планируем сделать проектные работы. Это необходимо в связи с тем, что парковка располагается в границах водоохранной зоны, - пояснил Алексей Крыгин. – Строительные работы не запрещены, но должны выполняться в соответствии с проектом, который должен быть выполнен в соответствии всем необходимыми нормативами, СНИПами и ГОСТами. Проектом будет предусмотрено расширению проезжей части на набережной Дрейера».

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По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству, на разработку проекта необходимо от полугода до восьми месяцев. Таким образом, его выполнение придется на 2020 год.

Площадь свободного пространства на улице составляет приблизительно 4,5 тысячи кв. метров. После расширения дороги вместимость парковки составит, ориентировочно, 100 мест. О том, что парковка будет платной, пока речи не идет.

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