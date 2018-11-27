2018-11-27T14:31:02+03:00
Происшествия

В Туле прогремел взрыв в тренажерном зале

Туляки услышали громкий хлопок во время тушения пожара
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Утро 27 ноября началось с происшествия. В тренажерном зале на улице Марата, 28А в областном центре прогремел взрыв.

- Бахнуло так, что дом завибрировал, Марата, 35. Я огня не видела, балкон выходит как раз на этот центр, но дыма было много. Окна валялись около павильона остановки, машины пострадали, стояли с разбитыми стеклами, - описала произошедшее Екатерина, очевидец случившегося.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о возгорании кирпичного здания поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:36.

На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов. Возгорание было полностью устранено в 05:53.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники.

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