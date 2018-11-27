Каршеринг в Туле должен разгрузить исторический центр от личного транспорта жителей и гостей

Каршеринг представляет собой поминутную аренду автомобилей. Его планируется внедрить в городе в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России», который реализруется с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

Зачем он нам

­Каршеринг уже работает в большинстве европейских городов, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Краснодаре, Новосибирске, Красноярске, Самаре.

По статистике, один автомобиль каршеринга заменяет 10 личных автомобилей. Планируется, что такой сервис позволит разгрузить исторический центр Тулы от личного транспорта жителей и гостей.

Как пользоваться

- Аренда автомобиля производится с помощью мобильного приложения.

- Пользователем может стать любой человек, достигший 21-летнего возраста и со стажем вождения от 2-х лет.

- Система тарификации - поминутная. Стоимость услуги по 7 января 2019 года - 7 руб./мин., после 7 января - 8 руб./мин..

- Предусмотрено бесплатное ожидание в период с 20:00 до 08:00.

- Сервис включает поездки до туристических достопримечательностей региона и аэропортов.

Скидки

В Туле планируется установление 80% скидки для операторов каршеринга на приобретение квартальных абонементов платного парковочного пространства.