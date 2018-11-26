Мать четырех погибших в пожаре детей скончалась в больнице

За жизнь и здоровье женщины, потерявшей в пожаре четырех детей и пострадавшей от ожогов 2 и 3 степени, врачи боролись несколько дней. Но из стабильно тяжелого состояния она так и не вышла. В воскресенье, 25 ноября, женщина скончалась в медучреждении.

В органы внутренних дел направлено поручение о розыске супруга погибшей, который по предварительной информации находился в отъезде по делам семьи и не знал о трагедии. В настоящий момент его местонахождение установлено, в качестве фигуранта уголовного дела мужчина не рассматривается.

Помочь пережить трагедию

Детский омбудсмен в Тульской области Наталья Зыкова прокомментировала ситуацию с пожаром. По ее словам, дети воспитывались в полной благополучной семье. Права опеки в отношении выживших детей, вероятнее всего, будут переданы родственникам со стороны погибшей приемной матери. «Это важно, потому что дети уже пережили одну трагедию, когда родная мать отказалась от них. Теперь нужно помочь им пережить новое потрясение», – подчеркнула Зыкова. – В настоящий момент уже оформлена временная опека над тремя детьми, которая поручена тете погибшей женщины. Минувшие выходные дети провели в ее семье».

В настоящее время специалисты пожарной лаборатории выясняют причину трагедии

Заведено уголовное дело

Напомним, что в минувшую среду, 21 ноября, в Зареченском округе произошла трагедия, которая потрясла туляков. Около 22 часов в квартире жилого дома по Гарнизонному проезду вспыхнул пожар. Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили в жилище тела четырех детей. Предположительно, малыши погибли от отравления угарным газом.

В следственном комитете Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«В настоящее время следователями производят обыски, выемки с целью изъятия необходимой документации. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти потерпевших, назначена и проводится пожарно-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Расследование взято на контроль губернатором Тульской области. На место происшествия выезжали первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин, глава администрации города Тулы Евгений Авилов, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, начальник главного управления МЧС по Тульской области Владимир Кий.

Причины пожара выясняются

«Комсомольской правде» стало известно, что сгоревшая квартира была недавно приобретена семьей. Ремонт глава семейства делал в ней сам. Не исключено, что при этом были использованы легковоспламеняющиеся материалы.

Сотрудники МЧС провели осмотр места происшествия и исключили первоначальную версию с воспламенением самодельного электронагревателя.

Установлено, что очаг возгорания находился в детской комнате. В настоящее время специалисты пожарной лаборатории проводятся экспертные исследования, чтобы выяснить окончательную причину трагедии.

Также допрошены фельдшеры скорой помощи, прибывшие на место происшествия, врачи медицинского учреждения, в котором находилась погибшая женщина. Установлены и допрошены медицинские работники, осуществлявшие наблюдение за малолетними детьми пострадавшей.

Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы каждому из погибших детей. Также следствием назначена и проводится судебная пожарно-техническая экспертиза, основной целью которой является установление причины пожара.

К месту трагической гибели детей туляки принесли игрушки и цветы

Следствие установит законность опеки

Следствием рассматривается вопрос о допущении халатности в действиях органов опеки и попечительства Тульской области, профильных департаментов и министерств, ответственных за контроль законности при оформлении опеки.

Сотрудниками уже получены документы, на основании которых была оформлена опека и попечительство над приемными детьми, с целью оценки законности проведения данной процедуры. Также получены должностные инструкции на лиц, осуществляющих надзор за опекунами, в данном случае – погибшей женщиной.

Следствие устанавливает причины трагедии и рассматривает законность процедуры передачи детей в приемную семью. По результатам расследования будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, в чьи обязанности входил контроль над содержанием опекаемых детей.