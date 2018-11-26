2018-11-26T11:53:29+03:00
Общество

В Туле в пятый раз вручат премию «Тульский бренд»

Премия «Тульский бренд 2018» состоится 28 ноября
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Премия «Тульский бренд» – знак народного признания, независимая народная

премия, победителей которой выбирают жители Тульской области. Она учреждена издательским домом «Медиа-Тула», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журналы «Золотой квадрат» и «Дом в деталях»,

В течение года туляки голосовали на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Прессы», отвечали на вопросы корреспондентов на улицах города.

В результате голосования были определены лучшие компании и предприятия в

своей сфере, поэтому данная премия является важной частью в вопросах развития и

продвижения Тульской области.

Награды 28 ноября будут вручены в следующих номинациях:

«Оборонные предприятия»,

«Финансы и страхование»,

«Промышленные и производственные предприятия»,

«Сельскохозяйственные предприятия»,

«Пищевая промышленность»,

«Строительство и реставрация»,

«Связь, телекоммуникации и облачные сервисы»,

«Транспортные услуги и автомобили»,

«Медицина»,

«Образование»,

«Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ»,

«Развитие туризма».

Всего победителями премии в этом году стали 50 компаний и предприятий в 12 номинациях среди которых: ОХК «Щекиноазот», Банк «ВТБ», Страховая компания «Росгосстрах», ПО «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Сплав», ПАО «Ростелеком», АО «Внешстрой», ГК «Автокласс», ПХ «Лазаревское», «Тульский государственный музей оружия» и многие другие.

Среди почетных гостей планируют принять участие первый заместитель

Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области Шерин В.В., первый заместитель Губернатора Тульской области Федорищев В. А., заместитель Губернатора Тульской области Егоров С.Н., председатель Тульской областной Думы Харитонов С.А., министр сельского хозяйства Тульской области Миляев Д.В., глава МО г. Тула Цкипури Ю.И., глава администрации г. Тулы Авилов Е.В.

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