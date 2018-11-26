2018-11-26T15:57:33+03:00
Происшествия

Мать погибших при пожаре в Туле четверых детей умерла в больнице

Об этом сообщила детский омбудсмен Наталья Зыкова
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Мать четверых детей, погибших 21 ноября 2018 года при пожаре в многоэтажке на Гарнизонном проезде в Туле, умерла. Об этом "Комсомолке" сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова.

Женщина была госпитализирована с места пожара, несколько дней врачи боролись за ее жизнь. Но из стабильно тяжелого состояния она так и не вышла и скончалась в медучреждении.

У многодетной матери было семеро детей: две родные дочери-близнецы и пятеро приемных. После пожара нашли тела двух родных дочерей в возрасте 3 лет и тела ее приемных детей - 6-летнего сына и дочери возраста 1 год 11 месяцев.

Остальные - трое малолетних приемных детей потерпевшей - в настоящее время находятся в детских социальных учреждениях.

По словам Натальи Зыковой, выжившие дети останутся в семье. Их опекунами станут родственники умершей матери.

Причина пожара до сих пор не ясна. По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование было взято на контроль губернатором Тульской области.

Следователи выясняют, была ли халатность в действиях (бездействии) сотрудников органов опеки и попечительства региона.

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