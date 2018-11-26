Тула вошла в ТОП-10 городов России с высоким качеством жизни
Городами с самым высоким качеством жизни населения признаны Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Об сообщает "Российская газета".
В основу рейтинга легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Также для оценки качества жизни использовали данные Росстата.
Рейтинг составили по следующим параметрам:
- качество медобслуживания,
- состояние дорог,
- развитие культуры и образования,
- работа ЖКХ и объем жилищного строительства,
- работа местной власти,
- оценка населением удобства города для жизни,
- миграционные настроения,
- оценка горожанами уровня своего дохода.