2018-11-26T10:29:34+03:00
Общество

Тула вошла в ТОП-10 городов России с высоким качеством жизни

Рейтинг составили по нескольким параметрам
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Городами с самым высоким качеством жизни населения признаны Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Об сообщает "Российская газета".

В основу рейтинга легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Также для оценки качества жизни использовали данные Росстата.

Рейтинг составили по следующим параметрам:

- качество медобслуживания,

- состояние дорог,

- развитие культуры и образования,

- работа ЖКХ и объем жилищного строительства,

- работа местной власти,

- оценка населением удобства города для жизни,

- миграционные настроения,

- оценка горожанами уровня своего дохода.

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