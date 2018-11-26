25 ноября тульский "Арсенал" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 3:0.

В дебютном матче у руля «Арсенала» Игорь Черевченко не стал менять стартовый состав, в котором оружейники выиграли у «Анжи» еще при Олеге Кононове.

«Арсенал»: Комбаров, Левашов, Григалава, Альварес, Беляев, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

«Краснодар»: Петров, Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 71), Вандерсон (Окриашвили, 80), Ари, Игнатьев.

На 40 минуте Петров прострелил на одинокого Вандерсона, который расстрелял ворота Левашова - 1:0. На 48 минуте вновь оружейники пропустили. Игнатьев удваивоил счет - 2:0.

На 76 минуте туляки пропустили. Сулейманов забил третий мяч в ворота канониров - 3:0.