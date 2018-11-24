В Туле продолжаются сезонные работы по благоустройству

В пятницу, 25 ноября, велась работа по удалению поросли по ул. Володарского объемом 20 куб.м.

На ул. Революции, д. 4, в районе ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской», и ул. Советской, д. 23, ликвидированы три аварийных дерева, вывезено и утилизировано 50 куб. м.

На улицах Тимирязева и Ак. Обручева силами МКУ «Сервисный центр г.Тулы» выполнены работы по уборке смета и листвы с проезжей части.

Работы проводятся силами главного управления по Центральному территориальному округу.