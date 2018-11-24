2018-11-23T17:00:18+03:00
Общество

В Тульском кремле откроются гостиная Деда Мороза и резиденция Левши

Юлия КУДЫМОВА
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Тулу посетили турагенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Тверской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Воронежской, Вологодской и Ростовской областей.

Особый интерес вызвали специализированные тематические программы Тульского государственного музея оружия, новогодней резиденции Левши, которая с 7 декабря будет работать на базе ремесленного центра «Добродей». А в Тульском кремле расположится гостиная Деда Мороза.

Туроператорам из 14 регионов страны представили проект «Тула – новогодняя столица России».

Проект «Тула – новогодняя столица России» презентован туроператорским и туристическим компаниям из 14 регионов России. По инициативе областного Минкульта был организован для представителей туристической индустрии рекламно-информационный тур по региону.

Основная цель мероприятия – презентация новых экскурсионных предложений и интерактивных программ учреждений культуры «новогодней столицы России», а также показ нового межмузейного экскурсионного продукта «Тула – мастерская России», разработанного министерством культуры Тульской области совместно с творческим индустриальным кластером «Октава» специально к Новому году.

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