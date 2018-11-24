В Туле прошел чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников

Школьники Тулы приняли участие в финале юбилейного Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

В 2018 году за право сыграть и стать лучшими в самом крупном интеллектуальном испытании боролись 300 обучающихся 36 образовательных учреждений Тулы. На пути к финалу команды знатоков прошли строгий отбор в пяти отборочных турнирах, которые состоялись в каждом округе города.

В финале Чемпионата 15 лучших команд знатоков разыграли Кубок «Что? Где? Когда?» и Кубок «Брейн-ринга».

В финале по играм «Что? Где? Когда?» сыграли 15 команд, которые показали огромную волю к победе и следующие результаты (из 20 возможных баллов):

1 место – МБОУ ЦО-гимназия №11 (11 баллов);

2 место – МБОУ ЦО №36 (10 баллов);

3 место – МБОУ ЦО №40 (9 баллов);

4 место – МБОУ ЦО №2, МБОУ ЦО №8 (по 8 баллов);

5 место – МБОУ ЦО №5 и МБОУ ЦО-гимназия №11 (по 7 баллов);

6 место – МБОУ ЦО №27, МБОУ ЦО-гимназия №1 и МБОУ ЦО №3 (по 6 баллов);

7 место – МБОУ ЦО №58 (по 5 баллов);

8 место – МБОУ ЦО №7, МБОУ ЦО №9 и МБОУ ЦО №34 (по 4 балла).

В финале игры «Брейн-ринг» сразились 8 команд знатоков, а победу одержали сильнейшие:

1 место и Кубок «Брейн»– команда знатоков МБОУ ЦО-гимназия №11;

2 место – команда знатоков МБОУ ЦО №36;

3 место поделили команды знатоков МБОУ ЦО №8 и МБОУ ЦО №40.