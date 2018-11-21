2018-11-21T08:12:12+03:00
Общество

"ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" - ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ!

Оператор Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Черной пятницы»
Виктория ЯКУШИНА
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22–25 ноября абоненты Tele2 получат возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. Партнерами Tele2 стали крупнейшие интернет-площадки BlackFridaySale.ru и Shop&Show.

Закрытая предпродажа BlackFridaySale.ru для клиентов оператора стартует 21 ноября в 18:00 – на 6 часов раньше официального старта акции. На площадке свои предложения представят 300 ведущих интернет-магазинов России и мира: Ebay, Ozon, iHerb, «Иль де ботэ», Nike, L’Occitane, Timberland, Samsung и другие крупные бренды.

На телемагазине Shop&Show доступ к скидкам до 90% абоненты Tele2 получат за шесть часов до старта продаж. Здесь можно приобрести одежду и обувь, украшения, товары для красоты и здоровья, электронику и предметы интерьера. В магазине представлены товары Philips, Redmond, Tefal, Hoover, Scarlett, Mystery, Bergner, Black+Decker и других производителей.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше». В списке акций появятся предложения партнеров «Черной пятницы». Абоненту Tele2 достаточно активировать ссылки на предложения BlackFridaySale.ru, Shop&Show и Kassir.ru. После этого он сможет перейти на сайт партнера и начать шопинг. Стать участником «Черной пятницы» на особых условиях можно также через раздел «Больше» в приложении «Мой Tele2».

- Прошлогодняя акция «Черная пятница» оказалась востребована пользователями нашей программы лояльности. Почти 80% предложений, активированных в программе «Больше» за несколько дней ноября, пришлись на закрытую предпродажу в рамках «Черной пятницы», - рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. – В этом году акция привлечет еще больше пользователей, так как список наших партнеров пополнился крупнейшими онлайн-площадками. Tele2 использует нестандартные подходы во всех аспектах своей деятельности и в «Черную пятницу» предлагает клиентам шопинг по «другим правилам». Наши абоненты получают эксклюзивный доступ к распродажам интернет-магазинов за шесть часов до официального старта – этого времени достаточно, чтобы выбрать лучшие предложения и сделать выгодные покупки.

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