В Туле 22-летний молодой человек попался на краже велосипедов
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудниками полиции в Туле задержан подозреваемый в краже двух велосипедов.
Как выяснилось, похититель воспользовался тем, что владелец оставил свое имущество без присмотра в подъезде дома в Пролетарском округе Тулы.
Свободно войдя туда, злоумышленник забрал велосипеды и сбежал с места преступленя. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
В качестве подозреваемого был пойман ранее судимый 22-летний туляк. Похищенные велосипеды у него изъяли.
В УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело.