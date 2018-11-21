2018-11-20T16:47:53+03:00
Происшествия

В Туле 22-летний молодой человек попался на краже велосипедов

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудниками полиции в Туле задержан подозреваемый в краже двух велосипедов.

Как выяснилось, похититель воспользовался тем, что владелец оставил свое имущество без присмотра в подъезде дома в Пролетарском округе Тулы.

Свободно войдя туда, злоумышленник забрал велосипеды и сбежал с места преступленя. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В качестве подозреваемого был пойман ранее судимый 22-летний туляк. Похищенные велосипеды у него изъяли.

В УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело.

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