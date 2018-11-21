В Туле 22-летний молодой человек попался на краже велосипедов

Сотрудниками полиции в Туле задержан подозреваемый в краже двух велосипедов.

Как выяснилось, похититель воспользовался тем, что владелец оставил свое имущество без присмотра в подъезде дома в Пролетарском округе Тулы.

Свободно войдя туда, злоумышленник забрал велосипеды и сбежал с места преступленя. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В качестве подозреваемого был пойман ранее судимый 22-летний туляк. Похищенные велосипеды у него изъяли.

В УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело.