Погода в Туле 21 ноября: снег и гололедица
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
21 ноября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо менее 1 мм), на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, северный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -7…-2°С, днем -3…+2°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков-5000 м.