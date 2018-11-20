2018-11-20T16:46:46+03:00
Общество

Погода в Туле 21 ноября: снег и гололедица

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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21 ноября 2018 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо менее 1 мм), на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный. Порывы его будут достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -7…-2°С, днем -3…+2°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков-5000 м.

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