Погода в Туле 21 ноября: снег и гололедица

Представитель ВОЗ в России: Надо проводить большую работу с водителями, чтобы они поняли: сидеть за рулем после 100 г спирта - это очень страшно

В ноябре проходит День памяти жертв ДТП. Как снижать их количество, что делается для этого в России и в мире, обсудили ведущие эксперты на радио «Комсомольская правда»