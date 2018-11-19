2018-11-20T10:49:06+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил быстрым интернетом студенческий чемпионат по киберспорту в Туле

«Ростелеком» выступил партнером LAN-финала тульского отборочного этапа студенческого чемпионата MSI Gaming Arena 2018 по игре Counter-Strike, который состоялся 17 ноября в Туле на площадке большого атриума ТРЦ «Макси».
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Ведущий провайдер цифровых услуг предоставил канал связи пропускной способностью 1 Гбит/с, а также организовал зону Wi-Fi для участников и гостей финала. Благодаря этому, более тысячи любителей киберспортаi в реальном времени наблюдали за событиями крупнейшего регионального мероприятия в игровой индустрии.

Тульский LAN-финал открыл серию отборочных этапов чемпионата, которые в ближайшее время пройдут в Курске, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. Гранд-финал MGA Uni CUP с призовым фондом в один миллион рублей пройдёт в марте будущего года в столице. Чемпионат проводит компания MSI при поддержке региональных отделений Федерации компьютерного спорта.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Такие мероприятия способствует развитию киберспорта в регионе. Для их поддержки у нас есть все необходимые ресурсы: мощная сетевая инфраструктура, различные технологии передачи данных и многое другое. Киберспортсмены – это аудитория, для которой в приоритете быстрый надёжный доступ в интернет. Специально для них «Ростелеком» разработал тариф «Игровой», который, наряду с высокими скоростями доступа, даёт абонентам массу игровых преимуществ».

В игре World of Tanks подписчики тарифа «Игровой» получают особый навык и эксклюзивный элитный танк, созданный специально для абонентов «Ростелекома». В игре World of Warships – премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров», чьи уникальные свойства позволяют быстрее развиваться в игре. Игровые преимущества доступны пользователям тарифа в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Каждый день абонентов «Ростелекома» ждёт эксклюзивный комплект игровых опций.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области продолжается вакцинация против гриппа
От средневековья до современности: тулякам покажут архитектурные планы Тулы
Улица Кауля в Туле вошла в программу благоустройства на 2019 год
Тульские школьники сыграли в интеллектуальную игру с избиркомом
В ДТП с "Шевроле" под Тулой пострадали трое мужчин
21 ноября в Туле пройдут отключения холодной воды
Победитель Всероссийского конкурса искусств в Туле сможет поехать в Китай
В Новомосковском районе пострадал пассажир перевернувшегося автомобиля
Центральную площадь Тулы украсит уникальная елка
В Туле обсудили дизайн-проекты дворов, которые будут благоустроены в 2018 году
Проект "Тула - Новогодняя столица России" откроет ледовое шоу со звездами
В Щекинском районе на пожаре пострадал человек
В Тульской области пенсионерка проснулась в морге
В Пролетарском округе эвакуировали бесхозный автомобиль
Инкассаторский фургон насмерть сбил пенсионерку в Туле
На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ПАЗик"
В поселке Барсуки отключат холодную воду
В тульском театре драмы покажут рок-оперу "Юнона и авось"