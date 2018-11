«Ростелеком» обеспечил быстрым интернетом студенческий чемпионат по киберспорту в Туле

Ведущий провайдер цифровых услуг предоставил канал связи пропускной способностью 1 Гбит/с, а также организовал зону Wi-Fi для участников и гостей финала. Благодаря этому, более тысячи любителей киберспортаi в реальном времени наблюдали за событиями крупнейшего регионального мероприятия в игровой индустрии.

Тульский LAN-финал открыл серию отборочных этапов чемпионата, которые в ближайшее время пройдут в Курске, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. Гранд-финал MGA Uni CUP с призовым фондом в один миллион рублей пройдёт в марте будущего года в столице. Чемпионат проводит компания MSI при поддержке региональных отделений Федерации компьютерного спорта.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Такие мероприятия способствует развитию киберспорта в регионе. Для их поддержки у нас есть все необходимые ресурсы: мощная сетевая инфраструктура, различные технологии передачи данных и многое другое. Киберспортсмены – это аудитория, для которой в приоритете быстрый надёжный доступ в интернет. Специально для них «Ростелеком» разработал тариф «Игровой», который, наряду с высокими скоростями доступа, даёт абонентам массу игровых преимуществ».

В игре World of Tanks подписчики тарифа «Игровой» получают особый навык и эксклюзивный элитный танк, созданный специально для абонентов «Ростелекома». В игре World of Warships – премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров», чьи уникальные свойства позволяют быстрее развиваться в игре. Игровые преимущества доступны пользователям тарифа в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Каждый день абонентов «Ростелекома» ждёт эксклюзивный комплект игровых опций.