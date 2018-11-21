В одной из школ Тульской области разлили ртуть из киндер-сюрприза: вещество принесла второклассница

Напомним, 19 ноября 2018 в Богородицкую межрайонную прокуратуру сообщили, что в школе №19 поселка Товарковский разлили ртуть. По приказу директора все учащиеся - порядка 200 человек - и 20 преподавателей были эвакуированы с территории учреждения.

Как выяснила прокуратура в рамках проверки, около 11 часов ученица второго класса принесла в школу в пластиковый контейнер из киндер-сюрприза со ртутью.

На перемене одноклассники и сама девочка играли с веществом. Учителя не сразу обнаружили опасную детскую забаву, в результате чего дети успели разлить ртуть в двух кабинетах школы.

- Это свидетельствует о том, что сотрудниками школы не в полном объеме принимаются меры по предупреждению и пресечению неправомерных действий несовершеннолетними, а также не должным образом организован контроль за деятельностью воспитанников в учебное время. Также ненадлежащим образом проводится профилактическая работа с родителями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Специалистов Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС провели демеркуризацию помещений, а представители Роспотребнадзора провели лабораторные исследования вещества.

В связи с контактом детей с веществом, прокуратура сообщила в ГУЗ «Богородицкая ЦРБ», что школьников необходимо обследовать в кратчайшие сроки. Никто не пострадал.

По результатам проверки прокурором внесено представление директору образовательной организации.

Также в настоящее время проводится проверка в МОМВД России «Богородицкий».

Ее ход и проведение находятся на контроле межрайонной прокуратуры и прокуратуры области.