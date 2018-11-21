2018-11-20T10:37:24+03:00
Происшествия

В одной из школ Тульской области разлили ртуть из киндер-сюрприза: вещество принесла второклассница

На перемене дети играли с веществом и успели разлить его в двух кабинетах школы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Напомним, 19 ноября 2018 в Богородицкую межрайонную прокуратуру сообщили, что в школе №19 поселка Товарковский разлили ртуть. По приказу директора все учащиеся - порядка 200 человек - и 20 преподавателей были эвакуированы с территории учреждения.

Как выяснила прокуратура в рамках проверки, около 11 часов ученица второго класса принесла в школу в пластиковый контейнер из киндер-сюрприза со ртутью.

На перемене одноклассники и сама девочка играли с веществом. Учителя не сразу обнаружили опасную детскую забаву, в результате чего дети успели разлить ртуть в двух кабинетах школы.

- Это свидетельствует о том, что сотрудниками школы не в полном объеме принимаются меры по предупреждению и пресечению неправомерных действий несовершеннолетними, а также не должным образом организован контроль за деятельностью воспитанников в учебное время. Также ненадлежащим образом проводится профилактическая работа с родителями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Специалистов Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС провели демеркуризацию помещений, а представители Роспотребнадзора провели лабораторные исследования вещества.

В связи с контактом детей с веществом, прокуратура сообщила в ГУЗ «Богородицкая ЦРБ», что школьников необходимо обследовать в кратчайшие сроки. Никто не пострадал.

По результатам проверки прокурором внесено представление директору образовательной организации.

Также в настоящее время проводится проверка в МОМВД России «Богородицкий».

Ее ход и проведение находятся на контроле межрайонной прокуратуры и прокуратуры области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Туле продолжаются рейды по выявлению незаконной рекламы
Двое мужчин и две женщины пойманы на незаконной регистрации мигрантов в Туле
В Тульском экзотариуме прошли съемки передачи "Обмен женами"
Первый заместитель руководителя регионального следкома проведет личный прием граждан в Пролетарском округе
В Центральном округе продолжаются работы по сносу незаконных строений
Алексей Дюмин встретился с тульской командой по следж-хоккею «Тропик»
Проект бюджета Тульской области на 2019 год представили общественности
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» и их тренеров на крупнейший международный турнир по фигурному катанию в России
Новость об очнувшейся в морге пенсионерке в Тульской области оказалась "уткой"
На месте ликвидированной свалки на улице Железнодорожной ведется планировка грунта
В Туле ведутся работы по механизированной очистке дорог и тротуаров
Житель Болохово сломал позвоночник, упав в котлован: следователи проводят проверку