Житель Тульской области похитил эмалированную ванну и металлическую бочку

31-летний житель города Ефремова Тульской области признан виновным в краже.

Как выяснилось, 14 сентября 2018 года, мужчина находился на территории садоводческого товарищества №2 ЗАО «ЕЗСК». Там он увидел на дачном участке металлическую эмалированную ванну и металлическую бочку для сбора воды.

Он решил тайно их похитить, чтобы сдать за деньги в пункт приема металла.

18 сентября 2018 года, предварительно договорившись с работниками пункта приема лома металла о порезке и вывозе якобы принадлежащего ему металла с дачного участка, мужчина украл бочку и ванну общим весом 200 кг сумму 2920 рублей, погрузив в автомобиль, на котором приехал.

После этого он вывез похищенные им бочку и ванну из садоводческого товарищества в пункт приема металла.

Причиненный ущерб потерпевшему возмещен не был.

Приговором суда жителю Тульской области назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Тульской области.