Сахарный диабет: передается ли по наследству и можно ли есть сладости

- Здравствуйте! Болею диабетом девять лет, каждый год обследуюсь у окулиста. Этого достаточно, чтобы сохранить нормальное зрение? Екатерина.

- Для того чтобы сохранить зрение при сахарном диабете, необходимо постоянно наблюдаться у эндокринолога, обязательно компенсировать углеводный обмен. Поддержание нормального уровня сахара в крови - это самая главная профилактика диабетической ретинопатии. Также необходимо наблюдение у окулиста (1 раз в год или, по показаниям, чаще).

- Я уже очень давно постоянно мерзну, и у меня очень сухая кожа на лице и теле. Дерматолог посоветовала проверить щитовидную железу. Подскажите, анализ на какие гормоны стоит сдать для выявления проблем с щитовидкой? УЗИ делала несколько месяцев назад, все нормально. Алена, 23 года.

- Для того чтобы проверить функцию щитовидной железы и понять, есть ли с ней проблема или нет, нужно сдать кровь на такие показатели, как ТТГ, свободный Т4 и антитела к ТПО. Этого будет достаточно для правильной оценки функции щитовидной железы.

- Можно ли заниматься спортом (например, бегать или плавать) при диабете или нужно беречь себя от любых физических нагрузок? Олег.

- При диабете нет противопоказаний к занятиям спортом. Нельзя тренироваться только в случае декомпенсации углеводного обмена — при очень низком или очень высоком сахаре.

- После рождения ребенка стали выпадать волосы в большом количестве. В чем может быть причина? Какие анализы мне нужно сдать? Ирина, 33 года.

- Выпадение волос у матери после рождения ребенка — это довольно частая ситуация, связанная с гормональной перестройкой организма после родов. Но если эта проблема затягивается на долгие месяцы, необходимо как минимум проверить работу щитовидной железы. Приходите на прием в нашу клинику, мы постараемся вам помочь.

- Говорят, что у людей с диабетом хуже заживают любые раны. Это правда? Инесса, 24 года.

- Да, это так. Это один их симптомов сахарного диабета. Дело в том, что при высоком сахаре страдает местная регенерация тканей, а также возрастает риск инфицирования ран.

- Мне 18 лет, мой рост 162 см, вес 67 кг. Я много раз был у эндокринолога, и каждый раз мне говорят, что у меня нормальный рост для своего возраста. Но я никак не могу с этим смириться, сильно комплексую. Что делать? Может, мне колоть гормон роста? Рост уже четыре года стоит, не двигается. Иван.

- Врачи высчитывают норму, исходя из нескольких показателей. Среди них и рост родителей. Вероятно, проблема кроется в генетической предрасположенности (родители маленького роста). Если нет — нужно искать корень проблемы глубже, должен работать врач.

- Мой муж болеет диабетом второго типа. Очень боюсь, что у нашей четырехлетней дочери тоже он может обнаружиться. Как избежать заболевания? Какова профилактика? Может, нужно давать меньше сладостей? Валерия.

- Сахарный диабет второго типа имеет наследственную предрасположенность, но это не значит, что у вашего ребенка обязательно будет такое заболевание. Для того чтобы уберечь ребенка от риска заболеть сахарным диабетом, необходимо приучить его вести здоровый образ жизни. Ваша дочь всегда должна иметь нормальный вес и быть физически активной. Употребление сладкого практически не влияет на развитие диабета. Однако человеку будет проще держать себя в здоровой физической форме, если он с детства привыкнет, что этот продукт не полезен и его необходимо ограничивать.

- Недавно на УЗИ щитовидной железы нашли кисту размером 3 мм. Сказали, что нужно наблюдать. Но дело в том, что я хочу начать активно заниматься вокалом. Мечтаю петь. Не может ли пение повлиять на кисту в худшую сторону? Кристина, 34 года.

- Мелкие кисты щитовидной железы не являются противопоказанием к вокалу. Их действительно нужно только наблюдать, но петь при их наличии не возбраняется. Стоит помнить, что мелкие кисты могут являться проявлением йодного дефицита. Потому стоит обязательно проверить функцию щитовидной железы, чтобы оценить, нет ли противопоказаний к приему препаратов с йодом. Если нет, можно начать их принимать.

- Перед поездкой в санаторий сдавала анализы. Первый раз оказалась повышена глюкоза (6,2). Как мне понизить сахар? От каких продуктов совсем отказаться? Татьяна Валерьевна.

- Прежде чем начать лечить, нужно правильно поставить диагноз. Необходимо исключить вероятность того, что накануне сдачи анализа вы поздно поели или испытали стресс. Вам нужно повторно сдать кровь на сахар натощак (накануне после 8 часов вечера принимать пищу нельзя!) и проверить гликированный гемоглобин (показатедь, который характеризует средний сахар за последние три месяца). Если эти показатели окажутся повышенными, необходимо обратиться к врачу и начать лечение и диетотерапию.

- Повышают ли сахар в крови продукты с пометкой «Для пациентов с сахарным диабетом»? И можно ли есть сладкое в небольшом количестве? Ирина.

- Не все продукты, на которых написано «Для пациентов с сахарным диабетом», полезно употреблять. Довольно часто они содержат фруктозу и так же не рекомендованы людям с диабетом, как и содержащие сахар. Есть конфеты на химических сахарозаменителях, они действительно не будут повышать сахар. Употреблять их можно в ограниченном количестве. Что же касается продуктов с сахаром, то их не рекомендуется употреблять даже в малом количестве.

- Моя мама – диабетик второго типа. Она соблюдает диету, принимает «Манинил» три раза в день, но уже несколько раз у нее были приступы: сильная слабость, пот, дрожь, тошнота. Помогает только сладкий горячий чай. Что это, как быть? Татьяна.

- Вашей маме срочно нужно менять лечение, отменять «Манинил». То, что вы описали, это эпизоды гипогликемии (падение сахара в крови) на фоне приема данного препарата. Этот медикамент в настоящее время крайне редко применяется, особенно у пожилых людей, тем более в больших дозах. Срочно приходите к эндокринологу и меняйте лечение. В противном случае на фоне гипогликемии могут произойти сосудистые катастрофы - инсульт или инфаркт, кровоизлияние в сетчатку и т. д.

- Раньше по поводу заболеваний щитовидки всем говорили, что йод надо пить в таблетках. Сейчас практикуют такую терапию? Татьяна.

- Количество йода в любых продуктах, в том числе в морепродуктах, недостаточно для компенсации йодного дефицита. Гораздо более эффективно употреблять йодированную соль вместо обычной. Прежде чем начинать профилактику таблетками, нужно проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Существуют определенные противопоказания к приему препаратов йода.