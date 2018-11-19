Открытие Губернского катка в Туле запланировано на 7 декабря 2018 года.

В этом году ледовая площадка будет приспособлена не только для массового катания, но и для игры в хоккей.

Посещение катка, как и в прошлом году, будет бесплатным для всех желающих.

Всего при соответствующих погодных условиях в Туле будет залито 26 катков и хоккейных коробок во всех территориальных округах города, а также на Казанской набережной.

Также отметим, что с 20 ноября 2018 года по 30 марта 2019 года, в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в период работы Губернского катка.