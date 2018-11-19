2018-11-19T14:53:31+03:00
Общество

Беременные Тульской области могут рассчитывать на бесплатное санаторно-курортное лечение

Перечень медицинских показаний, дающих право на санаторно-курортное лечение и порядок предоставления путевок будет утвержден в ближайшие дни
Виктория ЯКУШИНА
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Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал постановление, устанавливающее дополнительную меру социальной поддержки для беременных женщин региона. Они могут рассчитывать на получение бесплатного санаторно-курортного лечения.

Путевку смогут получить будущие мамы, постоянно проживающие на территории региона и имеющие медицинские показания к санаторно-курортному лечению.

Еще одно условие - среднедушевой доход семьи за последние три месяца не должен превышать сумму областного прожиточного минимума - около десяти тысяч рублей.

Перечень медицинских показаний, дающих право на санаторно-курортное лечение и порядок предоставления путевок будет утвержден в ближайшие дни.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать до конца 2021 года.

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