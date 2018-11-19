В Туле начали устанавливать главную городскую елку и новогоднюю арку

С 19 ноября 2018 года в Туле началась установка главной городской елки на площади Ленина. В этом году зеленая красавица предстанет перед гостями города и туляками обновленной - с новым искусственным лапником, новыми иллюминацией и украшениями.

Фото: Алексей ФОКИН

Также вместе с елкой устаналивают и праздничную арку на входе на площадь. Праздничный элемент длиной 29 метров будет достигать в высоту 13-ти метров.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что Тула стала преображаться к Новому году 2018-2019 уже с 15 ноября.

Монтаж праздничных конструкций и иллюминации прошел на улице Советской, Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов, Казанской набережной. Работы продолжаются на центральных и магистральных улицах города. Планируется украсить порядка 20 общественных пространств и мест отдыха туляков.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут с 7 декабря по 7 января в Туле.