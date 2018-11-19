Экс-тренера тульского "Арсенала" поймали пьяным за рулем

В минувшую субботу, 17 ноября 2018 года, в Красноярске за нетрезвое вождение был пойман Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает Newslab.

Около 11 вечера бывший главный тренер тульского футбольного "Арсенала", ныне - наставник команды "Енисей", возвращался из бара, где употреблял алкоголь.

О правонарушении по специальному номеру "синей линии" ГИБДД сообщил местный житель - посетитель того самого бара. Он видел, как пьяный мужчина сел за руль "Хендая", который, кстати, принадлежит футбольному клубу,

Известно, что Дмитрий Аленичев отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. На него составили административный протокол. Машину - эвакуировали на спецстоянку.

По словам очевидцев, тренер вел себя агрессивно и оскорблял правоохранителей.