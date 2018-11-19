Денис МАТРОСОВ: «Ты будешь мой» - спектакль о знакомстве меня и моей жены

На сцене Городского концертного зала Тулы в спектакле «Ты будешь мой!» сыграют Катя Волкова («Воронины»), Полина Борунова («Двойная жизнь»), а также российский актер театра и кино, звезда сериалов, любимец женщин Денис Матросов («Кармелита», «Подари мне жизнь», «Мусорщик»). С ним «Комсомолке» удалось познакомиться поближе.

- Расскажите нашим читателям о комедии «Ты будешь мой!» . Чего ждать тульскому зрителю?

- Этот спектакль мы с коллегами будем играть только в шестой раз, но сердца зрителей он уже завоевал. Он уже собрал аншлаги в Санкт-Петербурге, Челябинске, Муроме, Саранске, а это явное подтверждение его успешности. «Ты будешь мой!» - комедия для тех, кто хочет получить заряд положительных эмоций, для тех, кто любит смеяться и любит качественный юмор. Ненавижу пошлость, поэтому у нас вы не найдете юмора «ниже плинтуса». Это добрый, очень смешной спектакль, дающий возможность задуматься и поразмышлять о жизни. После спектакля уже ни раз слышал фразу от зрителей: «Мы первый раз пришли в театр! Спасибо вам за эмоции! Теперь будем ходить в театр всегда!». Постановка уже набрала высоченный рейтинг на сайте Афиша - 9,6 из 10.

Кстати, от части этот спектакль о знакомстве меня и моей жены (смеется). Оля - из поклонниц, но она смогла завоевать мое сердце. Нашему сыну Феде уже два года.

- Легче играть героя, схожего с вами по темпераменту, или наоборот?

- Любая роль это не только творчество, но и работа. Конечно, сыграть себя проще, но интереснее воплотить образ непохожего на тебя человека.

- А на какую роль вы бы не согласились ни за какие деньги?

- Отказывался от мерзавцев, поведение и поступки которых мой мозг отказывался оправдать. Мне хочется, что бы люди, встречая меня на улице улыбались, и я вызывал приятные ассоциации.

Фото: Архив КП

- В 2016 году вы создали «Театр Дениса Матросова». Поделитесь, как пришла идея? На что делаете акцент?

- Я почти десять лет отработал в академическом театре Российской армии, много играл в антрепризных постановках и давно думал о создании своих спектаклей. Я не люблю театральные эксперименты, сейчас очень модно делать что-то непонятное и типа «умное». Театр наш молодой, нам только три года, площадки своей еще нет, арендуем. А вот достижения уже серьезные. «Театр Дениса Матросова» - для людей и о людях. Мы делаем спектакли, дающие эмоциональную подпитку. Люди выходят после нас, улыбаются, хотят жить, творить и нести добро. Может быть я сейчас пафосно говорю, но так оно и есть. Первая наша постановка, спектакль-праздник «Двое в лифте, не считая текилы», объехала всю страну и с успехом гастролирует за рубежом. Сыграли за три года больше двухсот раз. В Питере зрители признали нас лучшим спектаклем 2017 года, завоевали призы за лучшую режиссуру, лучшую постановку, лучшую мужскую роль на фестивале «Амурская осень». Кстати, в прошлом году были с ним в Туле. Был аншлаг.

Фото: Архив КП

- Как относитесь к критике?

- Не было бы критики, не было бы развития. Это на первом курсе института все замечания я воспринимал очень болезненно. Не может актер, да и просто человек всем одинаково нравиться. А профессиональная критика полезна.

- Есть ли актеры, на которых равняетесь?

- Я учусь чему-то новому каждый день. Каждый из коллег - это пополнение в мою творческую копилку. Главное - не поймать «звездную болезнь» и остаться человеком. Не у всех это получается. Поэтому и ориентируюсь на таких звезд, как Сергей Никоненко, Нина Усатова, Михаил Державин.

Фото: Архив КП

- Хотите ли попробовать себя в качестве режиссера? Если да — о чем будет ваша первая работа?

- Как режиссер в театре я себя уже попробовал. Была постановка семь лет назад с Александром Панкратовым-Черным, Светланой Тома и мной под названием «Я подарю тебе небо». Спектакль получился, все сложилось, сил было потрачено и времени очень много, но продюсер не смог договориться с авторами пьесы. В результате сыграли только премьеру и все. После этого я понял, что гораздо интереснее быть продюсером. Сам можешь выбирать - быть режиссером или актером. Потому вместе с «Театром Дениса Матросова» у меня наполеоновские планы. Он — первая ступень к созданию продюсерского центра. Хочу снимать свое кино. Ищу сценарий. Пока не нашел историю, которую хочу оживить на экране. А критерии выбора все те же, о которых сказал чуть выше.

Приходите к нам на спектакль «Ты будешь мой!» 22 ноября, в ГКЗ, в 19:30. Поддержите нашу премьеру!