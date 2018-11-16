Круглый стол в Туле: мобильные сервисы – «доступная среда» в области информации

16 ноября в тульском «Бизнес инкубаторе» состоялся «круглый стол», организованный газетой «Комсомольская правда» и региональным отделением ФСС по Тульской области. Тема была выбрана актуальная - «Электронные сервисы»

В мероприятии приняли участие и.о. управляющего Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Елена Агаева, председатель объединения предпринимателей «Опора России» Михаил Глухов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова, представители прокуратуры, Общественной палаты, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Управления Федеральной службы судебных приставов, Торгово-промышленной палаты, «Всероссийского общества глухих», других ведомств и общественных организаций Тульской области, представители региональной прессы.

Главный редактор «Комсомольской правды в Туле» Павел Коренюгин сообщил о давнем и продуктивном сотрудничестве редакции с ФСС. Цель совместной работы - доведение до широких слоев населения информации о новшествах в сфере социального страхования.

Елена Агаева, и.о. управляющего Тульским региональным отделением Фонда социального страхования, обозначила ключевую тему «круглого стола»:

- Вопрос развития электронных сервисов актуален для миллионов получателей государственных услуг, - сказала Елена Владимировна. - Стратегия развития информационного общества в России направлена на улучшение качества жизни граждан, повышение доступности государственных услуг.

По ее словам, за 10 месяцев 2018 года региональным отделением оказано более 177 тысяч государственных услуг, в том числе более 123 тысяч услуг в электронном виде, что составляет 70%. Из 27 пилотных проектов Фонда, в Тульской области граждане могут воспользоваться 13 сервисами нового поколения.

Преимущество электронных «больничных» и прямых выплат

- С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в ФЗ об обязательном медицинском страховании, - сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Полсычева. – Теперь лист нетрудоспособности может быть выдан в форме электронного документа. Преимущества: сокращение расходов на изготовление бланков, случаев страхового мошенничества (поддельных больничных) и ошибок при заполнении.

При первичном обращении врач сообщает пациенту номер ЭЛН. В дальнейшем работник сообщает номер работодателю. По этому номеру в личном кабинете электронного сервиса ФСС cabinets.fss.ru пациент сможет получить информацию по начисленным и выданным пособиям. Доступ в электронный кабинет возможен после регистрации на едином портале госуслуг.

Фото: Алексей Фокин

Логическим продолжением внедрения ЭЛН станет с 1 июля 2019 года проект ФСС «Прямые выплаты». В рамках пилотного проекта выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет осуществляться ФСС на счета граждан. Сейчас перечисление пособий производит работодатель. В ряде ситуаций случаются задержки и неверные выплаты пособий. В дальнейшем получать пособия работающие граждане будут получать напрямую из ФСС.

Работник может быть уверен в начислении причитающейся суммы своевременно и в полном объеме вне зависимости от экономического состояния организации. Также можно выбрать способ получения: на банковскую карту или расчетный счет. Для работодателя важно, что не нужно изымать средства из оборота, повышая свою финансовую устойчивость.

Анастасия Иващенко, директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» отметила, что введение ЭЛН и системы «прямых выплат» - настоящий прорыв в социальном страховании, который нужен всем участникам трудовых отношений, медицинским учреждениям, ФСС.

Представители СМИ поинтересовались, не будут ли нововведения причиной большей загруженности врачей и образования очередей на прием. Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Фурсикова заверила, что работа врачей уже включает в себя оформление больничных листов, а вот очереди за выдачей листов нетрудоспособности, наоборот, сократятся.

Электронные билеты для льготников

Тульское отделение ФСС совместно с РЖД реализует пилотный проект «Электронные талоны ФСС», который дает возможность льготникам получить билет к месту санаторно-курортного лечения и обратно удобным для них способом.

Граждане, которые подали заявление на обеспечение путевкой в санаторно-курортные учреждения с проездом в поездах дальнего следования, получают электронные талоны. Это очень удобный способ оформления проезда: региональным отделением уже выдано 842 талона.

Евгений Макалов, член комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Тульской области, попросил рассмотреть возможность получения инвалидами не только железнодорожных билетов, но и билетов на самолет. Поскольку ехать на поезде с ребенком, больным ДЦП в поезде в течение 20 часов, невозможно.

Навигатор для детей инвалидов

В Тульской области стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов». На каждого ребенка оформлен документ, который содержит информацию о сроках замены технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

- Куратор контролирует исполнение этой программы и работает индивидуально с каждой семьей, - рассказала Лада Щепетев, начальник отдела социальных программ ГУ-ТРО ФСС РФ. - ПИН поможет организовать индивидуальную работу с семьями детей-инвалидов для улучшения качества оказываемых услуг.

Наталья Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, предложила фонду ФСС помощь в доведении информации о проекте «Социальный ПИН для детей-инвалидов» с помощью своих ресурсов до родителей и законных представителей семей с детьми-инвалидами.

Фото: Алексей Фокин

Обратная связь в госзакупках

Фонд социального страхования РФ запустил новый проект «Открытый контракт», созданный в целях реализации основных принципов контрактной системы в сфере закупок – прозрачности, гласности, эффективности.

В проекте «Открытый контракт» сведения о закупочной деятельности размещаются на открытом бесплатном ресурсе (ok.fss.ru), если начальная цена контракта превышает 1 млн рублей. Информация о планируемых закупках доступна для просмотра и ознакомления. Это позволяет пользователям свои замечания и предложения направлять в ФСС. Ответ на опубликованное сообщение или вопрос по конкретной закупке размещается в Компоненте в течение двух рабочих дней.

Фото: Алексей Фокин

Сервисы нового поколения

Сервис «Социальный навигатор» содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах. Мобильное приложение находится в стадии тестирования, но его уже можно скачать с сайта sn.fss.ru. «С помощью сервиса можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов, взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации, отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения, - пояснила начальник отдела информатизации Наталья Панова.

Еще один интересный проект – социальный чат-бот Помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса – «Алиса». Уже скоро можно будет узнать подробную информацию о том, как получить необходимое средство реабилитации, какие документы для этого нужны, как оформить электронный больничный. Кроме того, сервис позволит посмотреть свои последние листки нетрудоспособности. Голосовой помощник направит вам на электронную почту данные по последнему больничному листу.