2018-11-16T17:03:23+03:00
Происшествия

В Суворове школьницы избили одноколассницу: полиция проводит проверку

Директору школы, где учатся девушки, внесено представление
Виктория ЯКУШИНА
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Прокуратурой Суворовского района по размещенному 15 ноября 2018 года в сети Интернет видеоролику по факту избиения несовершеннолетней ее сверстницами незамедлительно была организована проверка.

Оказалось, что все участницы инцидента обучались в одной образовательной организации в 8-9 классах.

В деятельности администрации образовательной организации выявлены упущения по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

- В нарушение закона, образовательной организацией не были приняты своевременные меры по выявлению конфликтной ситуации, оказанию содействия в ее предотвращении и разрешении в процессе учебно-воспитательной деятельности, что привело к негативным последствиям, связанным с избиением несовершеннолетней учащейся, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений закона об образовании и системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время по данному факту сотрудниками МО МВД России «Суворовский» проводится доследственная проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.

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