26-летний иностранец получил срок за покушение на изнасилование и грабеж в Алексине
Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы
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Приговором Алексинского городского суда 26-летний гражданин Республики Узбекистан признан виновным в покушении на изнасилование и грабеж, сообщает прокуратура Тульской области.
Как выяснилось, инцидент произошел 28 августа 2018 года. Пьяный молодой человек напал на женщину и попытался ее изнасиловать и похитить ее мобильный телефон.
В результате, он был пойман за содеянное правоохранителями.
По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.