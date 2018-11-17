26-летний иностранец получил срок за покушение на изнасилование и грабеж в Алексине

Приговором Алексинского городского суда 26-летний гражданин Республики Узбекистан признан виновным в покушении на изнасилование и грабеж, сообщает прокуратура Тульской области.

Как выяснилось, инцидент произошел 28 августа 2018 года. Пьяный молодой человек напал на женщину и попытался ее изнасиловать и похитить ее мобильный телефон.

В результате, он был пойман за содеянное правоохранителями.

По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.