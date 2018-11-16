Перинатальный центр в Туле начнут строить в 2019 году

15 ноября 2018 года в своем ежегодном Послании губернатор Алексей Дюмин отметил, что медицинская помощь в регионе становится более доступной, зарплаты растут по всем категориям основного медицинского персонала, продолжается информатизация здравоохранения.

Идет строительство двух корпусов Детской областной клинической больницы. Для завершения этого большого проекта в 2019 году запланированы более полумиллиарда рублей, в том числе 306 млн из федерального бюджета.

Также, по словам Алексея Дюмина, проектная документация по Перинатальному центру прошла техническую экспертизу.

Планируется начать стройку учреждения в Туле в 2019 году.

Деньги в бюджет на возведение уже заложены.

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