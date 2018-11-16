В Туле состоится круглый стол на тему «Электронные сервисы Фонда социального страхования»

16 ноября 2018 года пройдет заседание круглого стола по теме «Электронные сервисы Фонда социального страхования», организованного редакцией газеты «Комсомольская правда» и Государственным учреждением - Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Заседание состоится 16 ноября 2018 в 11:00 по адресу г. Тула, ул. Кирова, д.135 в здании бизнес-инкубатора Тульского регионального фонда центра поддержки предпринимательства.

В заседании примут участие – и.о. управляющего Государственным учреждением - Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Агаева Е.В., председатель ТРО «Опора Росссии» Глухов М.Г., уполномоченный по правам человека в Тульской области Ларина Т.В., уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Зыкова Н.А., представители правительства Тульской области, городской администрации, Тульской областной Думы и т.д.

Фонд социального страхования РФ использует новейшие технологии в своей деятельности. Ключевые направления уже обеспечены электронными сервисами, в настоящее время идёт разработка и внедрение новых проектов. Вопросы цифровизации системы социального страхования в Тульской области в рамках «круглого стола» обсудят представители ФСС, органов власти, предприятий и общественных организаций региона.

Электронные сервисы в нашей повседневной жизни облегчают ее, позволяя получать государственные услуги в минимальные сроки, снижая бюрократические барьеры.

Электронные сервисы «Личный кабинет застрахованного», «Личный кабинет страхователя», «Шлюз приема реестров ЭЛН», «Калькуляторы пособий по ВНиМ», «Прямые выплаты социального обеспечения на карту МИР» тесно связаны с реализацией Тульским региональным отделением ФСС проекта «Прямые выплаты».

Непосредственно с реализацией проекта «Прямые выплаты» связан «Электронный листок нетрудоспособности». Это перспективный переход на безбумажные технологии передачи данных, который представляет уникальный электронный сервис обмена листком нетрудоспособности между Фондом социального страхования РФ, медицинской организацией, работодателем, учреждением медико-социальной экспертизы и застрахованным лицом.

При этом все участники в рамках проекта «Электронный листок нетрудоспособности» имеют доступ в режиме реального времени к информации о текущем статусе и расчете листка нетрудоспособности через электронные «личные кабинеты», а в перспективе для застрахованных граждан еще и в мобильном приложении «Социальный навигатор».

Мобильное приложение «Социальный навигатор»: подробный путеводитель по услугам Фонда. «Социальный навигатор» - это бесплатное приложение, сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта и установить на мобильное устройство. «Мобильный помощник ФСС» - современный сервис с использованием технологии искусственного интеллекта.

Данный электронный сервис позволяет узнать подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для всех категорий своих получателей. Это люди с инвалидностью, семьи с детьми, заболевшие работники, пострадавшие от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и др.

«Персональный информационный навигатор для лиц, пострадавших на производстве» - оптимизация процессов своевременного предоставления лицам, пострадавшим на производстве, технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий посредством повышения уровня их информированности.

«Открытый контракт». Данный проект обеспечивает возможность общественного обсуждения закупок посредством открытого электронного сервиса - где размещается информация обо всех закупках Фонда с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1 млн. рублей.

«Информирование страхователей» - оперативное СМС-информирование работодателей о всех изменениях в действующем законодательстве в части деятельности Фонда социального страхования РФ.

Успешно работают на протяжении ряда лет внешние электронные сервисы Фонда: «Портал ФСС» - информационно-аналитический ресурс, обеспечивающий функциональными сервисами и аналитической отчетности страхователей Фонда и иных заинтересованных лиц, «Шлюз приема 4-ФСС» - шлюз приема отчетности по форме 4-ФСС в электронном виде.

«Социальный ПИН для детей-инвалидов» - это система предварительного уведомления представителей детей-инвалидов о праве на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. ПИН – это годовая программа, где маршрут обеспечения ребенка–инвалида расписан по месяцам в течение текущего года. Документ содержит информацию о сроках доставки технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, способах информирования о доставке, контактные данные.

«Электронные талоны РЖД». Данный проект дает возможность гражданам льготных категорий получить билет к месту санаторно-курортного лечения и обратно удобным для них способом.

Приглашаем принять участие в мероприятии.

Подробная информация здесь.