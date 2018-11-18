2018-11-18T20:57:43+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись автобус и пять машин: есть погибший

На участке дороги, где произошло ДТП, образовалась пробка [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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18 ноября 2018 года в 18:43 на 217-м км трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области произошло крупное ДТП.

Столкнулись автобус и пять автомобилей.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощи.

Известно, что в автоаварии погиб водитель одного из транспортных средств - "ВАЗа 2115".

Также один человек пострадал в автобусе.

Под Тулой столкнулись автобус и пять машин: есть погибший.Автор видео: Комсомольская правда

Спасатели для извлечения пострадавших применяли аварийно-спасательный инструмент.

- Временно на данном участке автодороги снижена интенсивность движения.Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области, - сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации и обеспечению безопасного движения на указанном участке автодороги, а также устанавливают причины происшествия.

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