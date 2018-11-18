Под Тулой столкнулись автобус и пять машин: есть погибший
18 ноября 2018 года в 18:43 на 217-м км трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области произошло крупное ДТП.
Столкнулись автобус и пять автомобилей.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощи.
Известно, что в автоаварии погиб водитель одного из транспортных средств - "ВАЗа 2115".
Также один человек пострадал в автобусе.
Под Тулой столкнулись автобус и пять машин: есть погибший.Автор видео: Комсомольская правда
Спасатели для извлечения пострадавших применяли аварийно-спасательный инструмент.
- Временно на данном участке автодороги снижена интенсивность движения.Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области, - сообщили в региональном спасательном ведомстве.
Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации и обеспечению безопасного движения на указанном участке автодороги, а также устанавливают причины происшествия.