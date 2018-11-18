В Туле наградили победителей Международного фестиваля «ШОРТЫ»

В минувшу. субботу, 17 ноября 2018 года, в атриуме Тульского кремля прошло масштабное торжество - церемония награждения победителей IX Международного фестиваля коротких фильмов «Шорты». В этом году праздник прошел в рамках Года образования и новых знаний в Тульской области.

Фото: Правительство ТО

На церемонии был зачитан поздравительный адрес главы региона:

«В этом году фестиваль собрал 230 авторов, каждый из которых продемонстрировал собственный стиль и мастерство, постарался раскрыть свою тему в коротком метре.

Сегодня здесь те, у кого это получилось лучше всех. Ваши работы высоко оценили не только зрители, но и победители фестиваля прошлых лет.

Пусть сегодняшний успех вдохновит вас на новые достижения и творческие открытия».

Фото: Правительство ТО

Участники фестиваля соревновались в 7 номинациях — «фильм», «анимация», «постер», «трейлер», «операторская работа», «оригинальный саундтрек» и «актерская работа». Победителей определяли в двух категориях. В первой голосовали участники кинофестиваля «Шорты» всех лет, а во второй - зрители.

Лучшим фильмом стала короткометражка «Суперприз». Ее создатель получил «Приз организаторов фестиваля», а также премию от губернатора Тульской области Алексея Дюмина в размере 150 000 рублей.

Кроме того, премии губернатора в размере 100 000 рублей получили победители номинаций «анимация» и «фильм».