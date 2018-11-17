Установка главной городской елки в Туле начнется 19 ноября

С 15 ноября в Туле стартовали работы по монтажу праздничных конструкций и иллюминации к Новому году 2018-2019.

Украшения уже появились на улице Советской, Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов, Казанской набережной. Работы продолжаются на центральных и магистральных улицах города. Планируется украсить порядка 20 общественных пространств и мест отдыха туляков.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Администрация города Тулы

С понедельника, 19 ноября, начнется установка главной городской елки на площади Ленина. В этом году зеленая красавица предстанет обновленной – с новым искусственным лапником, новой иллюминацией и новыми украшениями.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Администрация города Тулы

Напомним, что этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут с 7 декабря по 7 января в Туле.