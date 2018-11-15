Никас Сафронов: "Чувствую духовную связь с Тулой"

Никас Сафронов – один из самых знаменитых художников современности, получивший и мировое признание, и скандальную известность. Заслуженный художник много лет пишет портреты политиков, общественных деятелей и звезд шоу-бизнеса, благодаря чему его работы висят в домах самых богатых и известных людей России и мира.

Основная часть работ Н. Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди его поклонников десятки знаменитостей.

Никас Сафронов: «Я эклектичен, пишу в разных техниках, загораюсь новой идеей легко. Если бы я был женщиной, ни одному мужчине не смог(ла) бы отказать, наверное».

Фото: Алексей ФОКИН

Критика лучше равнодушия

Накануне открытия выставки Никас Сафронов провел прес-конференцию для тульских журналистов, где ответил на вопросы о творческих планах.

Художник не обделен вниманием средст массовой инфрмации, о его выставках постоянно выходят публикации и критические заметка как лестного, так и негативгного содержания.

Сафронова не раз обвиняли в подражательстве, дурновкусии, использовании фотошопа.

Равно как и удостаивали комплементарных отзывов, отмечая изящную легкость пейзажей, одухотворенностью и обширный диапазон художественных приемов.

Впрочем, не являясь искусствоведом, сложно анализировать мастерство живописца. Любой обыватель к прадставленным картинам может относится лишь с позиции нравится – не нравится. Нужно отметить лишь, что интерес широкой публики автор вызывает, а его персональные выставки становятся заметным событием культурной жизни.

Фото: Алексей ФОКИН

Никас Сафронов: «80 процентов своих картин сегодня я бы уничтожил, чтобы осталось 20, но хороших. Почему Гоголь сжигал 2-ой том "Мертвых душ", я понимаю. У потомков нет к нему претензий. Если у художника есть две картины по миллиону долларов, одну уничтожают, оставшаяся уже стоит 100 миллионов долларов, потому что это – редкость. Но, что делать, очень много в миру моих картин».

Фото: Алексей ФОКИН

Об этом говорят и высказывания самого художника на пресс-конференции с тульскими журналистами. Никас Сафронов так высказался о критике в отношении своих работ:

- Прошедшую в Санкт-Петербурге выставку высоко оценили критики от искусства. Были и негативные отзывы. Но, как выяснилось, - это мнение людей не сведущих в искусстве. Настоящие ценители пытаются понять автора, заглянуть глубже. Впрочем, обыватель порой более справедлив.

В этой связи Никас Сафронов рассказал об увиденном в интернете эксперименте с водой и рисом, помещенных в три стакана. Над первым произносились добрые слова, над вторым – негативные, а третий игнорировали. Через месяц в первом стакане вода благоухала, описывает увиденное художник, и в ней пророс рис, во втором – вода стала загнивать, а в третьем стала черной и затхлой.

- Даже плохое внимание, лучше равнодушия, - считает художник, - Говорят, что Джоконда, которую уносят на реставрацию, начинает блекнуть, а когда шедевр возвращают зрителю, снова начинает светиться. Картины наполняются энергией своих зрителей, когда долго выставляются. Мы не видим этого, это более тонкие материи, но интуитивно чувствуем.

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская публика циничная, но сердечная

Рассказывая о привезенной в Тулу выставке, Никас Сафронов пояснил:

- Это моя вторая выставка в Туле. Она получилась разнообразной и эклектичной. Представлены разные стили и периоды, думаю, каждый зритель сможет найти свою картину. В процессе экспозиции 30 процентов картин мы заменим. Более широко будут представлен стиле «Dream Vision» и подборка станет более цельной. Выставка будет работать 2 месяца, но через какое-то время посетители, увидят совсем другую подборку картин.

Художник признался, что любит Тулу с ее старинным кремлем, многочисленными храмами и купеческими усадьбами.

- Мечтаю написать Левшу, - признался живописец. - Я подбираю типажи. Мне кажется, Левша должен быть немного нескладный. Это – собирательный образ чудака и гения. Я думаю, Левша был прост. Иногда маленький чиновник так высокомерен, а великий творец легок в общении и очень тонок.

О тульской публике Сафронов высказался так: циничная, капризная, строгая, но в тоже время - добрая, сердечная, теплая, открытая. Задача автора проникнуть в сердце зрителя, считает Никас: «Надеюсь, что тульская публика придет на выставку,и найдет свою картину, потому что чувствую духовную связь с Тулой».

Фото: Алексей ФОКИН

Никас Сафронов: «С «Комсомольской правдой» у меня давняя дружба. Издательский дом выпустил серию «Великие художники мира», куда я вошел один из современников». А если любит «Комсомолка», значит, любит весь народ. Это газета имеет громадную аудиторию, я ее всегда читаю в самолете».

Фото: Алексей ФОКИН

Dreаm vision – результат экспериментов

Никос Сафронов поделился историй появления своего авторского стиля:

- Dreаm vision возник во время творческих экспериментов. В 80-х годах я был в Помпеях. Изучая разрушенные стены и потертые фрески, мы услышали плач ребенка. Все стали посмеиваться, что это кошки. Но экскурсовод сказала: это мальчик, который попал в коридор времени во время извержения, вот уже 2 тысячи лет он плачет. Меня это потрясло, стали сниться фрески. Я пытался сделать что-то в стиле помпейской живописи. В основном, натюрморты.

Много позже, бывая в Венеции, я был поражен красотой утреннего тумана. Начал писать такие картины. Сначала они были все размытые, без нюансов. Потом решил прописывать детали. Для большей глубины начал делать лессировки - многочисленные тонкие лаковые слои, - для передачи тумана. Благодаря этому картина притягивает взгляд, так как человеческий глаз чувствуют глубину, - считает живописец. - Так появился Dreаm vision. Многие сюжеты приходят ко мне во сне, и похожи на ускользающие сновидение, когда воспоминание размываются, остаются в памяти небольшие детали. Сейчас я переписываю некоторые старые работы в этой технике.

Мне платят - значит, я достоин

В том, что его называют «придворным» художником, Никас Сафронов не видит ничего оскорбительного.

- Многие прославленные живописцы были успешны при жизни: Веласкес, Гойя, Леонардо да Винчи, Рембрандт, - считает он. - Серов был избалован, обласкан властью, мог позволить себе покапризничать. Они стали известны, благодаря тому, что работали на пап и королей, но писали для всех и для народа. Ценителями их творчества были аристократы - те, кто разбирался в искусстве, строили музеи, куда могли прийти простые люди. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне заказывают портреты, платят - я этим зарабатываю. А народ меня принимает прекрасно, любит.

Фото: Алексей ФОКИН

На полученные деньги занимаюсь благотворительностью: курирую училище имени Грекова в Ростове-на-Дону, которое закончил, университет, где я преподаю, школу, которая носит мое имя в Ульяновске. Я много работаю и мало сплю. Более половины моих доходов идет на благотворительность. Я зарабатываю, чтобы делиться.

Думаю, раз художник состоялся, он обязан жить достойно. Я имею статус, ко мне приезжают известные персоны. Я показываю дом, в котором иначе звучат мои работы. И раз получаю заказы от известных людей, значит, я - достоин их доверия.

Фото: Алексей ФОКИН

Люди и животные похожи

Не всегда у зрителя находят понимание портреты мэтра из серии «Люди-кошки». Художник рассказал о том, как появилась идея этих неодназначных произведений:

- У моей сестры 15 кошек и две собаки. Почему-то ее питомцы не принимали меня, проявляли агрессию. Чувство было взаимным. Я злился и в итоге стал реже бывать у сестры, пока один мой друг не сказал: «Посмотри на животных по-другому, может быть, отношение изменится». Я через силу пришел, стал наблюдать за кошками.

Оказалось они очень интересные, со своим характером и привычками. Ранее, когда я изучал старых мастеров, у меня сохранилось много копий портретов. Тогда я стал вписывать туда кошек. А потом это пошло дальше.

Часто я пишу портреты современников в средневековом антураже, получается интересно. Люди, которым я дарил стилизованные портреты, довольны, многие с удовольствием заказывали подобные. Поэтому и существует такая серия. Был случай когда я выполнял портрет на заказ, но он мне не понравился. Я решил переделать, а чтобы холст не пропадал, написал в нем собаку. Когда пришли заказчики, они посчитали, что я уловил черты характера человека. В итоге купили оба холста.

Думаю, люди и животные похожи. Написав животное, мы можем, как у Эзопа или Крылова, выразить характер человека...

Выставка «Тайна света» Избранное» в Выставочном зале (Красноармейский проспект, 16) будет открыта для туляков вплоть до 13 января 2019 года. Представлено более 100 живописных и графических работ в различных жанрах: пейзажи, портреты, сюрреалистические композиции и полотна в авторском стиле «Dreаm vision».