Алексей Дюмин выступил с ежегодным Посланием

В своем ежегодном послании представителям органов власти и жителям Тульской области губернатор Алексей Дюмин в первую очередь отметил, что начатые в последние годы проекты по развитию региона синхронизированы с Указом Президента России от 7 мая 2018 года и становятся неотъемлемой частью национальных проектов. Это дает области новые возможности. Так, софинансирование региона в национальных проектах предусмотрено в соотношении 4% к 96% федерального бюджета.

Региональный бюджет сохраняет социальную направленность

- В полном объеме финансируется социальное обеспечение граждан. В бюджете 2017 года эти расходы составляли 11,2 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд – из регионального бюджета. На 2018 год мы заложили рост до 12,3 млрд рублей. Область выполняет все свои социальные обязательства. Обеспечивается своевременная индексация зарплат работников бюджетной сферы, социальных выплат, - отметил глава региона.

В сфере демографии

В неизменном приоритете – поддержка первых рождений, семей с детьми. Более 62 тысяч семей получают социальную помощь. На это в 2018 году направлено 3,8 млрд рублей, в том числе 3 млрд – из регионального бюджета. На 2019 год запланирован рост на 4%. Из 56 различных выплат на поддержку семей с детьми 44 – региональные.

Забота о старшем поколении

В этой сфере деятельности губернатор выделил две главные задачи.

Первая – улучшение условий в социальных учреждениях. В 2018 году после капремонта открыты стационары в Волово и Туле. Обновлены условия жизни в 10 стационарных учреждениях. В 2019 году на улучшение условий проживания в стационарах направляется 183,4 млн рублей.

Второе – внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Тульская область стала пилотным регионом этой программы. Эта система предполагает целый комплекс мер: от подготовки специалистов патронажной службы и создания инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми до школ родственного ухода.

Цель, по словам губернатора, - улучшить качество их жизни, укреплять связь между поколениями.

В сфере здравоохранения

- Во-первых, в поликлиниках становится меньше очередей. Во-вторых, улучшена работа скорой помощи. В-третьих, усилены профилактические меры, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Помимо программ диспансеризации, скрининговых мероприятий, хороший отзыв у жителей получила программа «Мужское здоровье». Только за 9 месяцев на базе мобильного медицинского комплекса выездные бригады обследовали более 6 тысяч мужчин.

Губернатор отметил, что по аналогии необзодимо создавать в регионе проекты и для других групп жителей.

В числе главных задач по здравоохранению – повышение качества помощи онкобольным. На лекарства для них из бюджета на 2019 год выделяется 200 млн рублей. А из 238 млн рублей, выделяемых на новое медицинское оборудование, большая часть – по профилю онкологии.

Развитие образования

По словам Алексея Дюмина, Год образования и новых знаний дал импульс внедрению современных технологий, модернизации образовательных учреждений, развитию профориентации.

В настоящее время в области строятся новые детские сады (за 2018 год – четыре: три в Туле, один в Донском). Для дошкольников, в том числе для детей до трех лет, создается почти тысяча новых мест.

Почти 200 млн рублей направлено на начало строительства нового здания действующей школы в Туле. Оно даст дополнительно 100 мест уже в 2019 году. Еще одну школу на 600 мест в областном центре планируется построить за 2019-2020 годы.

В 2019 году в структуре расходов бюджета образование – самая весомая статья: почти 30% от всех расходов.

- Необходимо активнее использовать практику наших машиностроительных, оборонных, металлургических предприятий по заключению целевых договоров с вузами. Для будущих выпускников конкретные предложения по трудоустройству после учебы – это серьезная мотивация», - отметил Алексей Дюмин.

Сфере экономики

Губернатор выделил пять основных направлений:

1. дальнейшее развитие ОЭЗ «Узловая»;

2. реализация потенциала территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР);

3. повышение производительности труда в промышленности;

4. развитие сельского хозяйства, которое сегодня становится одним из наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики региона;

5. модернизация «оборонки», развитие ее потенциала в сфере выпуска гражданской продукции и продукции «двойного» назначения.

Работа с населением

Алексей Дюмин отметил, что за 2018 год почти вдвое уменьшилось число обращений по предоставлению жилья, благоустройству и даже по такому проблемному вопросу, как уборка мусора. А вот по ЖКХ и работе застройщиков жалоб, наоборот, становится больше. Губернатор поручил праивтельству усилить работу в этих сферах.

- Большое количество жалоб – маркер состояния дел в ваших отраслях. Следите и принимайте меры. Сегодня от исполнительной власти общество ждет внимания не только к проблемам, но и к мнению, к голосу граждан, - подчеркнул губернатор. - В диалоге с обществом нужно опираться на активных, инициативных, неравнодушных людей – волонтеров, общественников-активистов. Продолжать развивать институт ТОСов и сельских старост.

Системные проблемы

Алексей Дюмин особо отметил необходимость повышения эффективности работы всей системы управления областью.

- Нельзя закрывать глаза на системные проблемы, которые мешают нам двигаться вперед. Это инертность, частое несоблюдение сроков и обязательств – по дорогам, строительству социальных и инфраструктурных объектов, качеству работ. Поэтому правительство сейчас разрабатывает новую систему оценки эффективности работы глав администраций муниципалитетов, в которой будут более четкие критерии, - сказал губернатор.

По его словам, основными принципами работы каждого представителя власти и муниципального самоуправления должны стать Инициатива, Эффективность и Ответственность.

- Не ждать сигналов сверху, а думать, искать и находить решения – это Инициатива. Реализовывать задуманное, доводить до конца – это Эффективность. Отвечать за результаты своей работы, а не искать причины и оправдания – это Ответственность. И, конечно, работать в конструктивном диалоге с нашими жителями, - сказал Алексей Дюмин.

С полным текстом Послания Губернатора Тульской области можно ознакомиться здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Дюмин в ежегодном Послании: Главная цель нашей программы – улучшать условия жизни наших граждан (подробнее)

Губернатор отметил, что уровень преступности в регионе снижается (подробнее)

Алексей ДЮМИН: Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом (подробнее)

Регион своевременно выполняет свои обязательства, удерживая госдолг на «зеленом», экономически безопасном уровне (подробнее)

Алексей ДЮМИН: Даю поручение городским властям Тулы – 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее (подробнее)