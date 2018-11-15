2018-11-15T13:04:32+03:00
Политика

Алексей ДЮМИН: Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге с жителями, "слышать людей, уметь обсуждать с обществом сложные вопросы, совместно с жителями принимать решения.

- Считаю, что в этом отношении у нас наработана эффективная практика, - подчеркнул губернатор. - Со своей стороны, мы стараемся идти в ногу со временем и в инициативном порядке развиваем современные, цифровые каналы коммуникации с гражданами. Общее количество подписчиков групп и аккаунтов правительства и муниципалитетов Тульской области выросло за год почти вдвое. Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом.

Отмечено, что Тульская область занимает 3-е место в ЦФО по покрытию сетью Интернет. Сегодня 75% граждан для получения государственных и муниципальных услуг выбирают электронную форму.

- Коллеги, большое количество жалоб – маркер состояния дел в ваших отраслях. Следите и принимайте меры. Сегодня от исполнительной власти общество ждет внимания не только к проблемам, но и к мнению, к голосу граждан. Мы реагируем на обращения жителей, в том числе в соцсетях, - сказал Алексей Геннадьевич.

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