Алексей ДЮМИН: Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом

В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что каждый, кто занимает государственную или муниципальную должность, обязан находиться в постоянном диалоге с жителями, "слышать людей, уметь обсуждать с обществом сложные вопросы, совместно с жителями принимать решения.

- Считаю, что в этом отношении у нас наработана эффективная практика, - подчеркнул губернатор. - Со своей стороны, мы стараемся идти в ногу со временем и в инициативном порядке развиваем современные, цифровые каналы коммуникации с гражданами. Общее количество подписчиков групп и аккаунтов правительства и муниципалитетов Тульской области выросло за год почти вдвое. Сегодня Интернет – главная площадка диалога с обществом.

Отмечено, что Тульская область занимает 3-е место в ЦФО по покрытию сетью Интернет. Сегодня 75% граждан для получения государственных и муниципальных услуг выбирают электронную форму.

- Коллеги, большое количество жалоб – маркер состояния дел в ваших отраслях. Следите и принимайте меры. Сегодня от исполнительной власти общество ждет внимания не только к проблемам, но и к мнению, к голосу граждан. Мы реагируем на обращения жителей, в том числе в соцсетях, - сказал Алексей Геннадьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Дюмин в ежегодном Послании: Главная цель нашей программы – улучшать условия жизни наших граждан (подробнее)

Губернатор отметил, что уровень преступности в регионе снижается (подробнее)

Регион своевременно выполняет свои обязательства, удерживая госдолг на «зеленом», экономически безопасном уровне (подробнее)

Медицинская помощь в области становится более доступной

Растет сеть ФАПов (подробнее)

Готовится основа для серьезных перемен в онкологическом секторе (подробнее)

Алексей ДЮМИН: Даю поручение городским властям Тулы – 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее (подробнее)