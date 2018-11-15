Пневмония в Тульской области: заболели 12 учеников одной из школ
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» города Узловая Тульской области 12 учеников заболели внебольничными пневмониями. Об этом сообщают региональные Управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения.
Все заболевшие дети были госпитализированы, заболевания протекают в легкой форме.
Обследования подтвердили наличие микоплазмы пневмонии у шести заболевших. Вакцины от данного возбудителя, к сожалению, не существует.
Специалисты отмечают, что большинство ребят заболели до или во время осенних каникул и после школу не посещали. Потому было решено не закрывать учреждение на карантин.
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача в Новомосковском районе, г. Донском, Кимовском, Узловском, Веневском и Богородицком районах, в школе были проведены дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия.
- Основной мерой предупреждения формирования очагов внебольничной пневмонии в детских образовательных учреждениях является активное выявление детей с симптомами заболевания и своевременное их отстранение от учебного процесса, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора.
В настоящее время за контактирующими с заболевшими детьми в школе установлено медицинское наблюдение. Также проводится работа по выявлению заболевших на утренних фильтрах силами медицинского работника и педагогического персонала школы. В школе организована заключительная и текущая дезинфекция.
Уважаемые родители!
При появлении первых симптомов заболевания необходимо оставить ребенка дома и обратиться за медицинской помощью.