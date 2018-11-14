2018-11-15T08:56:08+03:00
Общество

Погода в Туле 15 ноября: ветрено, без осадков

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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15 ноября 2018 года в Туле и Тульской области переменная облачность, преимущественно солнечно.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 0,1 мм), днем без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью -7…-2°С, днем -2…+3°С.

Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

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