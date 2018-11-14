В тульские больницы направят «Ангелов»

Комплексами оснастят палаты интенсивной терапии Дубинской центральной районной больницы, а также Ясногорской, Куркинской, Веневской, Плавской, Кимовской, Белевской ЦРБ и амбулаторию поселка Рассвет. Еще 2 комплекса установят в санитарные автомобили Центра медицины катастроф. Всего Министерство здравоохранения области планирует приобрести 3 стационарных и 7 мобильных комплексов общей стоимостью более 8 млн рублей.

Апробация комплекса «Ангел» проходила сразу в нескольких медучреждениях Тульской области с 2016 года. Результаты пробной эксплуатации подтвердили, что концепция системы поддержки и принятия решения, реализованная в комплексе «Ангел», а также возможность хранения и передачи информации, позволяет медперсоналу быстрее и качественнее оказывать помощь пациенту.

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- В настоящее время готовится пакет документов для поставки оборудования в районные больницы и в Центр медицины катастроф. До конца года комплексы должны быть переданы в медучреждения. После чего наши специалисты проведут обучение медперсонала на местах, - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Комплекс «Ангел» был разработан НПО «СПЛАВ» совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова в мобильном и стационарном вариантах.

- Роботизированная система сочетает в себе функции сразу нескольких профильных медицинских специалистов. Разработка оборонного предприятия «Сплав» позволяет расширить возможности медицинского учреждения, повысить качество и доступность оказания медицинской помощи населению. Заинтересованность в закупке комплекса сегодня проявляют многие регионы России, - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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Его применение позволяет сократить количество ошибок, связанных с неправильным выбором лекарственных средств или неправильной дозировкой, оптимизирует процесс постановки диагноза, выбора и коррекции терапии, повышает качество оказания медицинской помощи наиболее уязвимой категории пациентов – пациентам в критическом состоянии.

Специальная программа обеспечивает в режиме реального времени информационную поддержку диагностики и коррекции терапии неотложных состояний и принятия медперсоналом решений.

- На основе объективных функциональных показателей пациента формируется алгоритм медикаментозного лечения, согласно которому наш «Ангел» при помощи шприцевых и перистальтических насосов вводит лекарственные препараты по четко определенной дозировке и алгоритму, - рассказал управляющий директор НПО «СПЛАВ» Владимир Смирнов.